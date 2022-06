30 noiembrie ar putea deveni Ziua națională a tezaurului uman viu. Propunere legislativă, înregistrată la Senat

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 21 iunie. Sunt vacante 521 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

De asemenea, cei mai mari angajatori din regiune fac angajări. Oferta lor de locuri de muncă poate fi accesată aici:

Se angajează și personal pentru partea tehnică, de teren a lucrărilor la un birou de cadastru din Alba Iulia. Detalii, AICI.

Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobilâ

SC APULUM SA – manipulant marfuri – 3 – 0731489087

SC AUROCAR 2002 SRL – administrator pensiune turistica – 1 – 0751277234

SECURED SR SRL – agent de securitate – 1 – 0740673500

NEMO INVESTIGO SRL – agent de securitate – 1 – 0760265477

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 3 – 0755094265

ADMIN BAZINALA DE APA MURES – agent hidrotehnic – 1 – 0745036040

BOSFOR KEBAB SRL – ajutor bucatar – 2 – 0722570022

ELIT SRL – ambalator manual – 10 – 0729399359

MAMBA SRL – bucatar – 1 – 0747074020

ALANIO TRADING SRL – casier – 2 – 0754010186

U.S. Food Network S.A. – casier – 2 – 0749157137

CONSILIUL JUDETEAN ALBA – consilier administratia publica – 2 – 0258813380

VALI & IONELA CONSTRUCT S.R.L. – constructor structuri monolite – 2 – 0758520369

IPEC SA – contabil – 1 – 0258814491

WIZARD WEB DESIGN SRL – copywriter publicitate (studii superioare) – 2 – 0761572251

SC SATURN SA – curatitor-sablator – 4 – 0258812764

WIZARD WEB DESIGN SRL – designer grafica (studii medii) – 1 – 0761572251

WIZARD WEB DESIGN SRL – designer pagini web (studii medii) – 1 – 0761572251

GICU TRANS SRL – dispecer – 2 – 0786191651

DOMICA SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0745579857

RIMAN TEN S.R.L. – dulgher (exclusiv restaurator) – 10 – 0723131374

SCOALA PRIMARA „1 DECEMBRIE 1918” – educator specializat – 1 – 0744393297

IPEC SA – electrician de întretinere si reparatii – 4 – 0258814491

SC SATURN SA – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0258812764

SC APULUM SA – electrician în constructii – 2 – 0731489087

RIMAN TEN S.R.L. – fierar betonist – 10 – 0723131374

DOMICA SRL – fierar betonist – 2 – 0745579857

SC SATURN SA – frezor universal – 3 – 0258812764

ADMIN BAZINALA DE APA MURES – inginer constructii hidrotehnice – 2 – 0258811470

HERMES MOBLUX – inginer de cercetare în proiectarea mobilei si produselor finite din lemn – 1 – 0742131242

IPEC SA – inginer mecanic – 1 – 0258814491

MUZEUL NATIONAL AL UNIRII ALBA IULIA – inspector de specialitate în administratia publica – 1 – 0258813300

SC APULUM SA – instalator apa, canal – 1 – 0731489087

SC APULUM SA – încarcator-descarcator – 15 – 0731489087

IPEC SA – laborant chimist – 3 – 0258814491

SC APULUM SA – lacatus mecanic – 5 – 0731489087

SC SATURN SA – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 3 – 0258812764

THE KING BISTRO S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0751800454

AGENTIA DE SERVICII PROFESSIONAL – lucrator comercial – 3 – 0755099517

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REA – manager financiar – 4 – 0731600549

SC SATURN SA – masinist pod rulant – 4 – 0258812764

IPEC SA – mecanic utilaj – 4 – 0258814491

SC SATURN SA – modelier lemn – 4 – 0258812764

S.C. REKORD S.R.L. – muncitor necalificat în industria confectiilor – 1 – 0258806002

SC SATURN SA – muncitor necalificat în metalurgie – 5 – 0258812764

PREFERA FOODS SA – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 4 – 0258806690

YUKAMOB STYLE – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0742131242

BUCOVRO SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0753537548

PEMA ELECTROTEHNIC SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0258806924

DANROM CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0722943901

AREAL FLORA CONSTRUCT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0258811470

RIMAN TEN S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 10 – 0723131374

NOVOCASA CONSTRUCT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0258811470

DOMICA SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0745579857

PITEA DORINA IZABELLA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – muncitor piscicol – 1 – 0764704354

S.C. EMILIAN EXPRES SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0740939708

PREFERA FOODS SA – operator la roboti industriali – 3 – 0258806690

SERGIU ŞI GABRIELA S.R.L. – pizzar – 2 – 0761064342

MAMBA SRL – pizzar – 1 – 0747074020

SC CROWN COOL SRL – reprezentant comercial – 1 – 0726308985

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT-SALVASPEO ALBA – salvator montan – 1 – 0737373872

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ – sef district cai ferate, poduri, drumuri – 1 – 0258811470

ADMIN BAZINALA DE APA MURES – sef formatie – 1 – 0258811470

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA – sef serviciu – 1 – 0258738201

ADMIN BAZINALA DE APA MURES – sef statie hidrologica, meteorologica si incubatie – 1 – 0258811470

GICU TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 6 – 0786191651

IPEC SA – specialist resurse umane – 1 – 0258814491

AREAL FLORA CONSTRUCT – sudor – 1 – 0742131242

SC SATURN SA – sudor manual cu arc electric – 1 – 0258812764

SC SOCIAL FURNITURE SOLUTIONS SRL – tâmplar universal – 1 – 0742143523

SC SATURN SA – turnator formator – 7 – 0258812764

SC LIDL DISCOUNT SRL – vânzator – 4 – 0258811470

DOMICA SRL – zidar pietrar – 2 – 0745579857

RIMAN TEN S.R.L. – zidar restaurator – 10 – 0723131374

DANROM CONSTRUCT SRL – zidar rosar-tencuitor – 2 – 0722943901

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – infirmier/infirmiera – 1 – 0729010745

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 1 – 0729010745

Locuri de muncă / angajări AIUD: AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

MC PROTECT SRL – agent de securitate – 3 – 0746074524

S.C. GALWAY SPORT S.R.L. – contabil – 1 – 0258865646

PREBET AIUD SA – dulgher (exclusiv restaurator) – 1 – 0258861661

PREBET AIUD SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 1 – 0258861661

PREBET AIUD SA – fierar betonist – 1 – 0258861661

SC HIDROCONSTRUCTIA SA – inginer constructii hidrotehnice – 2 – 0752269363

SC TRANSEURO SRL – lucrator comercial – 5 – 0258844022

S.C. MILES FLORIN PREST S.R.L. – lucrator comercial – 2 – 0766330152

PREBET AIUD SA – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 8 – 0258861661

SC HIDROCONSTRUCTIA SA – sapator manual – 7 – 0752269363

S.C. MILES FLORIN PREST S.R.L. – sef schimb – 2 – 0766330152

PREBET AIUD SA – sudor – 1 – 0258861661

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

SC AMBASADOR GROUP SECURITY SRL – agent de securitate – 1 – 0725225883

GICU TRANS SRL – conducător auto transport rutier de persoane – 2 – 0786191651

I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – frezor universal – 5 – 0258711907

I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 5 – 0258711907

I.A.M.U. SA – masinist la masini speciale de aschiere – 5 – 0258711907

I.A.M.U. SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 5 – 0258711907

I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907

I.A.M.U. SA – rectificator universal – 5 – 0258711907

I.A.M.U. SA – sculer-matriter – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – strungar universal – 5 – 0258711907

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 3 – 0755094265

EUREST ROM – ajutor bucatar – 1 – 0754234858

SC HIDROCONSTRUCTIA SA – asfaltator – 5 – 0725225885

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – colector (recuperator) creante/debite – 1 – 0755094265

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – economist în management – 1 – 0258806300

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – contabil – 1 – 0738795614

SC HIDROCONSTRUCTIA SA – inginer cai ferate, drumuri si poduri – 1 – 0725225885

SC HIDROCONSTRUCTIA SA – instalator apa, canal – 2 – 0725225885

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – lacatus mecanic – 1 – 0738795614

FLANCO RETAIL SA – lucrator comercial – 1 – 0725225885

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – macaragiu – 3 – 0258806300

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – marcator piese – 2 – 0258733923

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – mecanic auto – 1 – 0258806300

SC HIDROCONSTRUCTIA SA – mecanic utilaj – 3 – 0725225885

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 21 – 0258806300

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 2 – 0258733923

SC HIDROCONSTRUCTIA SA – sapator manual – 5 – 0725225885

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – stivuitorist – 1 – 0258806300

ADMIN BAZINALA DE APA MURES – șef compartiment (studii superioare) – 1 – 0725225885

ALBANI FOREX SRL – tapiter – 10 – 0744693292

ALBANI FOREX SRL – tâmplar universal – 10 – 0744693292

Locuri de muncă / angajări Câmpeni

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

RIVALY C.H. SRL – bucatar – 3 – 0258771839

RIVALY C.H. SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0258771839

RIVALY C.H. SRL – lucrator comercial – 4 – 0258771839

RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 4 – 0258771839

MONTANA CÂMPENI SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 4 – 0733055808

SC MULTICOM SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 3 – 0744613110

APUSENI SKI BOOTS SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0749223226

RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 3 – 0258771839

ADMIN BAZINALA DE APA MURES – șef compartiment (studii superioare) – 1 – 0725225884

MONTANA CÂMPENI SRL – tâmplar universal – 10 – 0725225884

Locuri de muncă / angajări Cugir

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

EUREST ROM – ajutor bucatar – 1 – 0754234858

EUREST ROM – bucatar – 1 – 0786306523

EUREST ROM – bucatar specialist/vegetarian/dietetician – 1 – 0754234858

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0258751991

TECNO PLAST CUGIR SRL – controlor calitate – 5 – 0786180608

TECNO PLAST CUGIR SRL – magaziner – 3 – 0786180608

TECNO PLAST CUGIR SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 25 – 0786180608

TECNO PLAST CUGIR SRL – reglor la masini de prelucrare mase plastice – 4 – 0786180608

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – termist-tratamentist – 1 – 0258751991

Locuri de muncă / angajări Ocna Mureș

HANU CONSTRUCT SERVICES S.R.L. – mecanic auto – 1 – 0758395933

Locuri de muncă / angajări Teiuș

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

ALANIO TRADING SRL – casier – 5 – 0754010186

Locuri de muncă / angajări Zlatna

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

DEMAK METAL – mecanic utilaj – 1 – 0745031789

Locuri de muncă / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

CĂRPINIŞ – FERMA IDASOR SRL – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0723260300

DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – inginer de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare – 1 – 0722276332

DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – manipulant marfuri – 2 – 0722276332

HOREA – EXPERT FINISAJE LEMN SRL – manipulant marfuri – 2 – 0768450909

IGHIU – VIAŢA LA ŢARĂ SRL – animator socioeducativ – 1 – 0745075057

IGHIU – SC TRANSEURO SRL – încarcator-descarcator – 9 – 0258844022

LUPŞA – ARIESUL PRODIMEX SRL – lucrator pensiune turistica – 4 – 0748115732

OARDA – ELIT SRL – manipulant marfuri – 1 – 0729399359

OCOLIŞ – TRANSILVANIA IMPACT IMPORT EXPORT SRL – muncitor necalificat în mine si cariere – 1 – 0760233671

PETREŞTI – ELIS PAVAJE SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0740159650

RĂHĂU – CASA M SRL – ajutor bucatar – 2 – 0744783150

RĂHĂU – CASA M SRL – barman – 1 – 0744783150

RĂHĂU – CASA M SRL – bucatar – 3 – 0744783150

RĂHĂU – CASA M SRL – instructor (monitor) schi/calarie/golf/tenis/înot/sporturi extreme – 1 – 0744783150

RĂHĂU – RAPEL SRL – maistru în industriile textila, pielarie – 1 – 0744393975

RĂHĂU – RAPEL SRL – marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda – 10 – 0258732788

RĂHĂU – CASA M SRL – menajera – 2 – 0744783150

RĂHĂU – RAPEL SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 10 – 0258732788

RĂHĂU – CASA M SRL – pizzar – 1 – 0744393975

ROŞIA MONTANĂ – PROSPER APUSENI – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0725225884

ŞIBOT – EXPERT FINISAJE LEMN SRL – femeie de serviciu – 1 – 0768450909

ŞIBOT – EXPERT FINISAJE LEMN SRL – manipulant marfuri – 1 – 0768450909

SOHODOL – S.C.ANA & DANIEL FOREST SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0725225884

SUB PIATRĂ – S.C. ARMEANU S.R.L. – ajutor bucatar – 1 – 0766283460

SUB PIATRĂ – S.C. ARMEANU S.R.L. – ajutor ospatar – 1 – 0766283460

SUB PIATRĂ – S.C. ARMEANU S.R.L. – bucatar – 1 – 0766283460

SUB PIATRĂ – S.C. ARMEANU S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0766283460

UNIREA – DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ – asfaltator – 1 – 0725225882

foto: arhivă