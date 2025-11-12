FOTO: Rezultate remarcabile obținute de șahiștii cugireni, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary”. Clasament

Șahiștii clubului Metalurgistul Cugir au înregistrat noi succese la competițiile de profil. Aceștia au participat, în data de 8 noiembrie, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary” desfășurată la Alba Iulia.

Potrivit reprezentanților clubului, sâmbătă, la Centrul Cultural „Valentin Uritescu” din Cugir, s-a desfășurat Campionatul Național al Belgiei, la rezolvarea problemelor de șah. Concursul s-a desfășurat în sistem multilocaţie, cu participanţi care au concurat în mai multe țări: Belgia, Polonia, Slovacia, Lituania și România.

Participanţii prezenți la Cugir au comemorat, cu această ocazie, pe Mihai Vâlceanu – unul dintre cei mai dedicaţi șahiști ai Cugirului.

Concursul a fost structurat în două secțiuni.

Rezultatele după desfășurarea partidelor, au fost următoarele:

La secţiunea A, cea a șahiștilor experimentaţi, podiumul a fost ocupat de către Alexandru Mihălcescu (Metalurgistul Cugir), Ută Matei-Maria și Ovidiu Crăciun, ambii de la Metalurgistul Cugir.

La categoria B, au fost prezenți mai mulţi juniori, care au demostrat că pot obţine rezultate foarte bune în compania adulţilor.

Clasament final:

Locul 1 – Andrei Moga Crăciun (junior), locul 2 – Laurenţiu Rădiţoiu, locul 3 – Sofia Olariu Chiluţ (junioară).

Rezultate bune au avut și ceilalţi juniori ai clubului din Cugir, Teodor Hentea (care a avut câteva ratări ) și Sorana Laţiu și Sara Laţiu – participante pentru prima dată la un astfel de concurs.

În aceeași zi, s-a desfășurat la Alba Iulia, „Cupa Rotary”, concurs de șah rapid.

Concursul a fost organizat de Asociaţia Rotary Civitas Solis din Alba-Iulia, cu sprijinul asociaţiei Rotary Anima Mundi din Cugir.

La acest concurs, au participat și patru juniori ai clubului Metalurgistul Cugir.

La sfârșitul competiţiei, pe podium, pe locul 2, s-a clasat Iulia Ştefan, care a dovedit că poate să se lupte oricând de la egal la egal cu juniorii băieţi.

Pentru ea a fost o pregătire bună înaintea competiţiei viitoare, la care va fi prezentă, din localitatea Benidorm – Spania.

Următoarea competiţie la Cugir, va fi cea din 22 – 23 noiembrie, campionatul orașului Cugir la rezolvarea problemelor de șah.

