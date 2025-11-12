Connect with us

FOTO: Rezultate remarcabile obținute de șahiștii cugireni, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary”. Clasament

Publicat

acum 2 ore

Șahiștii clubului Metalurgistul Cugir au înregistrat noi succese la competițiile de profil. Aceștia au participat, în data de 8 noiembrie, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary” desfășurată la Alba Iulia.

Potrivit reprezentanților clubului, sâmbătă, la Centrul Cultural „Valentin Uritescu” din Cugir, s-a desfășurat Campionatul Național al Belgiei, la rezolvarea problemelor de șah. Concursul s-a desfășurat în sistem multilocaţie, cu participanţi care au concurat în mai multe țări: Belgia, Polonia, Slovacia, Lituania și România.

Participanţii prezenți la Cugir au comemorat, cu această ocazie, pe Mihai Vâlceanu – unul dintre cei mai dedicaţi șahiști ai Cugirului.

Concursul a fost structurat în două secțiuni.

Rezultatele după desfășurarea partidelor, au fost următoarele:

  • La secţiunea A, cea a șahiștilor experimentaţi, podiumul a fost ocupat de către Alexandru Mihălcescu (Metalurgistul Cugir), Ută Matei-Maria și Ovidiu Crăciun, ambii de la Metalurgistul Cugir.
  • La categoria B, au fost prezenți mai mulţi juniori, care au demostrat că pot obţine rezultate foarte bune în compania adulţilor.

Clasament final:

  • Locul 1 – Andrei Moga Crăciun (junior), locul 2 – Laurenţiu Rădiţoiu, locul 3 – Sofia Olariu Chiluţ (junioară).

Rezultate bune au avut și ceilalţi juniori ai clubului din Cugir, Teodor Hentea (care a avut câteva ratări ) și Sorana Laţiu și Sara Laţiu – participante pentru prima dată la un astfel de concurs.

În aceeași zi, s-a desfășurat la Alba Iulia, „Cupa Rotary”, concurs de șah rapid.

Concursul a fost organizat de Asociaţia Rotary Civitas Solis din Alba-Iulia, cu sprijinul asociaţiei Rotary Anima Mundi din Cugir.

La acest concurs, au participat și patru juniori ai clubului Metalurgistul Cugir.

La sfârșitul competiţiei, pe podium, pe locul 2, s-a clasat Iulia Ştefan, care a dovedit că poate să se lupte oricând de la egal la egal cu juniorii băieţi.

Pentru ea a fost o pregătire bună înaintea competiţiei viitoare, la care va fi prezentă, din localitatea Benidorm – Spania.

Următoarea competiţie la Cugir, va fi cea din 22 – 23 noiembrie, campionatul orașului Cugir la rezolvarea problemelor de șah.

