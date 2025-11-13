Educație
FOTO: Acțiune a Poliției Alba de prevenire a violenței în școli. Profesorii, instruiți să gestioneze situațiile conflictuale
Polițiștii din Alba au desfășurat miercuri, 12 noiembrie, o acțiune în școlile din Alba Iulia pentru prevenirea delincvenței juvenile și protejarea elevilor împotriva situațiilor de victimizare.
Potrivit IPJ Alba, în intervalul orar 08.00 – 13.00, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba, au desfășurat 31 de activități, pe raza municipiului Alba Iulia.
Acestea au vizat prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.
Polițiștii au inițiat discuții cu peste 450 de elevi, fiind abordate teme care vizează:
- violența
- consumul de tutun
- alcool și substanțe interzise
- absenteism
- violență verbală
- consecințele bullyingului.
De asemenea, polițiștii au desfășurat și activități de instruire a cadrelor didactice pe linia gestionării violenței în mediul școlar, precum și a identificării comportamentelor specifice consumului de substanțe psihoactive în rândul elevilor.
Consolidarea siguranței copiilor presupune un efort colectiv – IPJ Alba.
