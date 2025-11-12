Cât plătește Primăria Alba Iulia pentru o curățenie generală în casa primarului Velican. Locația va fi deschisă pe 30 decembrie

Primăria Alba Iulia se pregătește pentru deschiderea oficială a casei primului primar român al orașului, Camil Velican. Este vorba despre casa monument istoric, restaurată cu peste 5, 5 milioane de lei. Deschiderea oficială va avea loc în data de 30 decembrie și va face parte din programul manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României.

Însă pentru a putea fi deschisă oficial are nevoie de o curățenie generală. Drept urmare reprezentanții Primăriei au făcut o achiziție directă în SEAP, în data de 7 noiembrie 2025.

Mai exact este nevoie de aspirat și spalat pe jos, spălarea scărilor și a grupurilor sanitare. De asemenea, trebuie ștrese ușile și spălate geamurile casei.

Firma care va asigura serviciul, Total Cleaning, se va ocupa și de curățarea burlanelor și desfundarea lor, iar pentru asta este nevoie de o nacelă electrică tip spider.

Suprafața aproximativă este de 450 metri pătrați. Pentru o curățenie generală primăria Municipiului Alba Iulia va plăti 1.480 de euro, adică 7.500 de lei. Asta înseamnă undeva la 3.3 euro pe metru pătrat, aproximativ 17 lei.

Ce se va amenaja în Casa Velican

Casa a ajuns în patrimoniul Palatului Principilor Transilvaniei și va deveni un spațiu expozițional dedicat primului primar român al Municipiului Alba Iulia.

Pentru deschiderea din 30 decembrie, în interiorul casei va fi amenajat un spațiu cu mai multe piese de mobilier din perioada respectivă, dar și piese care au aparținut primarului Camil Velican.

Spre exemplu va fi adus biroul primarului, corpuri de mobilier care au făcut parte din sufrageria casei Velican, dar și două fotolii recondiționate care au aparținut familiei.

Cât a costat renovarea Casei Velican

Casa Velican, una dintre cele mai importante clădiri monument istoric din Alba Iulia a fost restaurată, din fondurile proprii ale primăriei. Lucrările au început în luna mai a anului 2023 și au fost finalizate recent.

În total, investiția primăriei pentru restaurarea casei primului primar român al municipiului Alba Iulia a fost de 5, 5 milioane de lei.

Istoria zbuciumată a casei de pe strada Trandafirilor

Casa de pe strada Trandafirilor are o istorie zbuciumată. Imediat după venirea la putere a comuniștilor, casa a fost naționalizată, iar soția primului primar român al României, umilită.

Georgeta Velican sub escorta autorităților de atunci, a fost plimbată prin centrul orașului, cu o pancartă atârnată de gât pe care scria: „Sunt burgheză şi exploatatoare – cine-i ca mine, ca mine să păţească“. Apoi a avut la dispoziție doar patru ore să părăsească locuința și a fost mutată cu forța într-un imobil din Ocna Mureș. A trăit câțiva ani la Ocna Mureș s-a mutat la Cluj, de unde nu s-a mai întors niciodată la Alba Iulia. A decedat în 1968, la Cluj. După moarte, a primit titlul de „luptător pentru rezistenţa anticomunistă”.

Casa are o valoare istorică datorită faptului că în 1918, în locația respectivă, cei care au înfăptuit Marea Unire au avut primele întâlniri în care au dezbătut forma pe care o va avea evenimentul.

Consiliul Dirigent, compus din 15 membri şi condus de Iuliu Maniu, a avut mai multe ședințe de lucru în casa avocatului Camil Velican. Acesta a fost membru în Partidul Naţional Român, a făcut parte din Consiliul Naţional Român și a participat activ la pregătirile pentru Marea Adunare de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918.

A fost numit, pe 3 decembrie 1918, primar al oraşului Alba Iulia, iar între anii 1922-1926 a ocupat funcţia de prefect. A decedat în 1937, la vârsta de 58 de ani.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News