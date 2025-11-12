Connect with us

Spitalul Județean Sibiu, dotat cu un robot pentru pacienții oncologici

acum O oră

Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu a fost dotat cu un robot în valoare de un milion de euro, pentru pacienții oncologici, a anunțat miercuri, pe Facebook, Consiliul Județean (CJ).

”Aproximativ 1 milion de euro este costul acestui echipament instalat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, achiziționat din banii nerambursabili obținuți de Consiliul Județean Sibiu din Fondul European de Dezvoltare Regională”, spun cei de la CJ Sibiu.

Potrivit sursei citate, acest robot ”este unul din cele mai performante modele din România”, fiind destinat soluțiilor citostatice pentru bolnavii de cancer.

Pentru funcționarea acestuia, a fost amenajat un spațiu special, conform normelor europene, care asigură presiune negativă și un mediu complet steril, transmite Agerpres.

Aceasta a fost posibilă datorită achiziției unei construcții modulare realizate printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Sibiu și Consiliul Județean Sibiu, investiție în valoare de 1,8 milioane de lei.

