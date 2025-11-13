Connect with us

Economie

În ce țară sunt cele mai mici salarii din Uniunea Europeană. Cât au crescut veniturile în România

Publicat

acum O oră

Cele mai recente date Eurostat privind salariile medii anuale arată că România se află în jumătatea inferioară a clasamentului general al UE. Însă țara noastră rămâne în fruntea regiunii centrale și de est, depășind semnificativ Ungaria, Bulgaria și Grecia.

Salariului mediu anual brut a fost în România de 21.108 euro, în 2024, potrivit sursei citate. În schimb, Ungaria se situează la 18.461 euro, cu aproximativ 2.650 de euro sub România, notează Mediafax.

În România salariile au crescut cu 210% față de 2014. În Ungaria creșterea a fost de 92%, iar în Grecia doar de 5%.

Grecia și Bulgaria înregistrează 17.954, respectiv 15.387 euro anual.

Diferențe mari între salariile din țările europene

În context european, diferențele salariale rămân mari, țările din Europa de Vest continuând să domine topul: Luxemburg conduce cu 82.969 euro, urmat de Danemarca și Irlanda, cu 71.565, respectiv 61.051 euro anual.

Creșterea puternică a economiilor precum Polonia, Ungaria, România sau țările baltice (Estonia, Letonia și Lituania) a contribuit la creșterea mediei salariale europene. În ultimii zece ani, salariul mediu în aceste țări s-a dublat sau chiar triplat în unele cazuri.

Cele mai mari creșteri de salarii medii anuale

În doar zece ani, salariul mediu din România a trecut de la 6.812 euro salariu mediu anual la 21.108. Cel din Lituania a evoluat de la 10.214 la 29.104 euro; cel din Bulgaria de la 6.025 la 15.387 euro. În Estonia, creșterea a fost de la 13.112 la 26.546 euro iar în Letonia de la 11.212 la 22.262 euro.

Alte țări precum Republica Cehă (de la 11.916 la 23.998), Polonia (de la 10.827 la 21.246), Ungaria (de la 9.621 la 18.461), Croația (de la 13.683 la 23.446), Slovacia (de la 11.928 la 20.287) sau Slovenia (de la 21.752 la 35.133) au înregistrat, de asemenea, creșteri salariale semnificative.

Spania este a zecea țară din UE unde salariile au crescut cel mai puțin în 2024. Creșterea a fost de 4,6% față de 2023, ușor sub media UE (5,2%). Dacă privim înapoi 10 ani, salariile spaniole sunt printre cele șase cu cele mai mici creșteri: +26,2% față de +35,5% în UE. Doar Franța (23,5%), Finlanda (23%), Italia (16,7%), Suedia (5,5%) și Grecia (5,3%) au avut creșteri mai mici în această perioadă.

Unde se câștigă cel mai mult

În continuare, topul este condus de Luxemburg (82.969 euro brut anual), urmat de Danemarca (71.565 euro) și Irlanda (61.051 euro).

Clasamentul este completat de Belgia (59.632), Austria (58.600), Germania (53.791), Finlanda (49.428), Suedia (46.525) și Franța (43.790).

