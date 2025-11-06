Connect with us

Administrație

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ

Publicat

acum O oră

Aproximativ 8 milioane de euro este suma încasată de 22 de localități din județul Alba, în primele 9 luni ale anului, ca urmare a modificărilor pe care deputatul de Alba, Florin Roman, le-a adus la Codul Administrativ și la legea minelor.

Prin aceste modificări, 80% din redevențele din exploatări de suprafață, rămân la nivel local.

Potrivit deputatului libral, comuna Lupșa a încasat aproximativ 3 milioane de euro (de la Cupru Min SA – nota redacției), Consiliul Județean Alba în jur de 2 milioane de euro, iar sume mai mici au mers spre Bucium, Abrud, Roșia Montană, Bistra, Teiuș, Stremt și altele.

”Aici vorbim, repet, de banii virați inclusiv pentru luna septembrie. Nu ar fi fost posibil acest lucru fără modificările legislative pe care le-am făcut.

Iar aceste sume sunt colectate anual. Se regăsesc în investițiile din comunități, apă, drum, canal, sănătate sau educație.

Am reușit ce nu a reușit nimeni până acum: să întorc bani de la centru spre local, pentru prima dată în 35 de ani. Și nu o spun decât respectând adevărul. Cu mândrie, dar și cu modestie.

Voi spune de fiecare dată lucrurilor pe nume, pentru ca am ce spune. Mă pot uita oricând în ochii oamenilor.

Am constat ca uneori recunoștiința e o floare rară. Nu o aștept. Dar nici nu voi lăsa în uitare lucruri care adevărat contează, care schimbă o comunitate în bine” a transmis Florin Roman.

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri procedura privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului.

Banii rămân local

Banii pentru județul Alba vin după o propunere a deputatului de Alba, Florin Roman, inclusă în lege în 2022.

Prin această modificare, 80% din redevenţele provenite din exploatările de suprafaţă revin autorităţilor locale şi judeţene şi restul de 20%, bugetului de stat.

Acești bani vor rămâne anual la nivel local și generează venituri uriașe.

Resurse la suprafaţă ale statului, care aduc bani din redevențe autorităților locale: 

a) minereuri feroase, neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, radioactive, pământuri rare şi disperse, pietre preţioase şi semipreţioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale şi gazele care le însoţesc, gaze necombustibile, nămoluri şi turbe terapeutice

b) cărbuni

c) metale nobile

d) substanţe nemetalifere

e) roci magmatice, roci metamorfice, calcare industriale şi de construcţii, dolomită, gresie şi tufuri industriale

f) argile, marne, loess, nisip şi pietriş, nisip şi roci caolinoase

g) alabastru industrial, piatră ponce, sienite nefelinice, gips, cretă, nisip silicios, bentonită, nisip caolinos, ardezie şi diatomită

h) bazalt ornamental, dacit ornamental, andezit ornamental, riolit ornamental, granit ornamental şi granodiorit ornamental

i) alabastru ornamental, aragonit ornamental şi siliconite ornamentale

j) marmură, calcar ornamental, gresie ornamentală, travertin şi tufuri ornamentale.

 

