O substanță toxică ascunsă în produsele de uz casnic triplează risul de boli hepatice. Ce spun specialiștii

Publicat

acum 1 minut

O substanță toxică ascunsă în produsele de uz casnic triplează riscul de boli hepatice grave, inclusiv de cancer de ficat.

Tetracloroetilena (PCE), o substanță chimică folosită pentru îndepărtarea grăsimilor în mediul industrial și casnic triplează riscul de boli hepatice severe, arată un studiu.

Cercetătorii de la Keck Medicine of USC au descoperit că persoanele expuse la PCE aveau de trei ori mai multe șanse să facă fibroză hepatică semnificativă, scrie Mediafax.

Este o afecțiune în care se acumulează țesut cicatricial în ficat. În timp, aceste cicatrici pot evolua către cancer de ficat, insuficiență hepatică sau chiar deces, conform Science Daily.

„Acest studiu subliniază rolul subestimat pe care factorii de mediu îl pot juca în sănătatea ficatului”, a declarat Brian P. Lee, hepatolog.

„Expunerea la PCE poate fi motivul pentru care o persoană dezvoltă o boală hepatică, în timp ce o altă persoană cu exact același profil de sănătate nu o face”.

Unde se găsește PCE

PCE este un lichid incolor folosit pentru îndepărtarea grăsimilor în mediul industrial și casnic. Oamenii sunt expuși prin aer, când substanța se evaporă din hainele curățate chimic, sau prin apa potabilă contaminată.

Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului clasifică PCE ca fiind un probabil carcinogen. Studiile anterioare au asociat-o cu cancerul de ficat, cancer de vezică urinară, mielom multiplu și limfom non-Hodgkin.

7% dintre oamenii dintr-o anumită țară au PCE în sânge

Lee și colegii săi au analizat probe de sânge de la adulți din SUA, adunate între 2017 și 2020. Au constatat că aproximativ 7% dintre persoane aveau niveluri detectabile de PCE.

Astfel, cei cu expunere măsurabilă la PCE aveau de trei ori mai multe șanse să prezinte fibroză hepatică semnificativă, indiferent de vârstă, sex, rasă sau nivel de educație.

Persoanele cu venituri mai mari, mai expuse

Persoanele cu venituri mai mari păreau să aibă mai multe șanse să aibă PCE detectabil în sânge, posibil din cauza folosirii mai frecvente a serviciilor de curățare chimică.

Angajații din curățătoriile chimice pot fi expuși celui mai mare risc din cauza contactului direct pe termen lung.

Pentru fiecare nanogram pe mililitru de creștere a PCE în sânge, probabilitatea de fibroză hepatică semnificativă a crescut de cinci ori.

Explicație pentru bolile hepatice inexplicabile

„Pacienții vor întreba: cum pot avea o boală hepatică dacă nu beau și nu am afecțiuni de sănătate asociate? Răspunsul poate fi expunerea la PCE”, a spus Lee, citat de Mediafax.

El speră că aceste descoperiri vor duce la detectarea bolilor mai repede și rezultate mai bune.

„Dacă mai multe persoane expuse la PCE sunt testate pentru fibroză hepatică, boala poate fi depistată mai devreme, iar pacienții pot avea șanse mai mari de a-și recupera funcția hepatică”.

