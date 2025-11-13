Nu sunt condiții obiective care să justifice o creștere a prețului carburanților la pompă. Declarațiile ministrului Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că nu există motive economice sau de piață care să justifice o creștere a prețului carburanților la pompă și a solicitat instituțiilor responsabile, precum Consiliul Concurenței, să analizeze atent situația.

El a subliniat că România dispune de suficiente resurse interne și importuri de combustibili pentru a menține stabilitatea prețurilor, contrar unor speculații privind posibile scumpiri.

Bogdan Ivan a fost întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă este posibil ca prețul la pompă să crească până la 9 lei litrul la benzină și motorină.

„Consiliul Concurenței și alte instituții trebuie să se pronunțe, să facă o analiză. În momentul de față nu sunt condiții obiective care să justifice o creștere a prețului la pompă.

Prin urmare, ar trebui ca instituțiile abilitate să facă aceste verificări, pentru că, în momentul de față, pe lângă zona de producție internă de combustibili, avem și importuri masive și o situație foarte clară pe piața de combustibili.

Nu suntem în situația în care este Bulgaria, de exemplu, care depinde, în proporție de aproape 100%, de rafinăria Lukoil”, a răspuns Ivan, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că România este și exportator de benzină și motorină, deci are suficiente resurse pentru a exclude o creștere justificată a prețurilor.

În ceea ce privește compania Lukoil, ministrul a menționat că există un grup de lucru interministerial care elaborează un act normativ pentru gestionarea situației.

„Sunt mai multe ministere responsabile. De la noi, de la Energie, a pornit draftul actului normativ, fiecare îl va completa ulterior Ministerul de Externe, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei –, iar apoi urmează să fie adoptat în Guvernul României și comunicat public.

Ceea ce este foarte important, atât pentru cetățenii care ne privesc, cât și pentru angajații rețelelor Lukoil din România, este că statul se preocupă să rezolve această situație cu un impact negativ minim asupra economiei și asupra locurilor de muncă”, a afirmat ministrul.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News