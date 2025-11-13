DiscoverEU 2025: Ultima zi de înscriere pentru permise gratuite de călătorie în Europa. Selecție pentru tinerii născuți în 2007

Ministerul Educației anunță că joi, 13 noiembrie 2025, este ultima zi de înscriere în programul european DiscoverEU, dedicat tinerilor născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2007. Rezultatele selecției vor fi publicate în 7 ianuarie 2026.

40.000 de permise de călătorie gratuite pentru tinerii europeni

Comisia Europeană marchează 40 de ani de existență a Spațiului Schengen printr-un nou apel DiscoverEU, derulat în cadrul programului Erasmus+. Tinerii care se înscriu au șansa de a primi unul dintre cele 40.000 de permise de călătorie gratuite pentru a explora Europa cu trenul.

Beneficiile includ:

permis de călătorie valabil în toate țările europene

deplasări între 1 și 30 de zile, începând cu 1 martie 2026

card DiscoverEU cu reduceri la cazare, muzee, activități culturale și sportive, transport local și multe altele.

Cine se poate înscrie la DiscoverEU 2025

Programul este deschis pentru:

tinerii născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2007

cetățeni sau rezidenți ai unei țări din Uniunea Europeană

tineri din statele asociate Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.

Rolul de ambasador DiscoverEU

Cei selectați devin ambasadori DiscoverEU, fiind invitați să împărtășească experiența lor de călătorie în:

mediul online,

școli,

comunitățile locale

Tinerii cu dizabilități sau probleme de sănătate beneficiază de sprijin personalizat, astfel încât să participe în siguranță la program.

DiscoverEU: Termene importante

13 noiembrie 2025 – ultima zi de înscriere

7 ianuarie 2026 – anunțarea rezultatelor

1 martie 2026 – 28 februarie 2027 – perioada în care pot fi efectuate călătoriile

