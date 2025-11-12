Connect with us

Legea ce impune noi reguli pentru dezvoltatorii imobiliari, aprobată de Parlament. Cum se încasează plățile în avans

Legea ce impune noi reguli pentru dezvoltatorii imobiliari a fost aprobată de Parlament. Cunoscută drept legea ”anti țeapă” în imobiliare sau ”legea Nordis”, aceasta a fost adoptată, miercuri, de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

Legea a fost votată de toți cei 301 deputați prezenți la ședință.

„Cea mai importantă noutate e că dacă în forma Senatului dezvoltatorii imobiliari putea percepe un avans de până la 70%, în formula adoptată de noi la Camera Deputaților, pe cele trei etape, taxă de rezervare, structură de rezistență și instalații, avansul este de 50%.

Deci, practic, o măsură care vine în beneficiul celui care cumpără de bună credință, dar și al dezvoltatorului care știe exact ce procent poate încasa ca avans și are anumită predictibilitate”, spune, după vot, deputatul Florin Roman, potrivit Mediafax.

Avansurile nu pot fi folosite pentru construirea altor imobile

El afirmă că a doua chestiune importantă care trebuie precizată e că, deși acest avans merge într-un cont distinct al dezvoltatorului imobiliar, „nu se va mai putea proceda ca înainte, adică nu pot să iei banii de la cetățeni ca să-i faci un apartament și să finanțezi, practic, construcția unui alt imobil. Totodată, foarte important, acești bani vor fi cheltuiți doar cu semnatura dirigintelui de șantier, el va da bun de plată și, practic, există un dublu control asupra acestei măsuri”.

Florin Roman precizează că notarea în autorizația de construire pentru fiecare apartament a CF-ului nu va mai permite niciunui dezvoltator să obțină o autorizație pentru un anumit număr de apartamente și, „în fapt, prin recompartimentări sau alte tertipuri, să vândă un număr mai mare de apartamente”.

„E o lege bună pentru români, mă bucur că ați votat cu toții, am făcut ceea ce trebuie pentru oameni și am făcut, chiar dacă mai târziu niște lucruri, important este să învățăm din greșeli și să le reparăm”, conchide liberalul.

Cuantumul avansurilor

Dezvoltatorii imobiliari vor putea solicita avansuri doar în funcție de stadiul fizic al proiectului:

  • încă 25% după finalizarea structurii de rezistență
  • încă 20% la finalizarea instalațiilor.

Toate sumele achitate ca avans vor fi depuse într-un cont bancar dedicat, pe numele dezvoltatorului, și vor putea fi folosite exclusiv pentru continuarea investiției imobiliare.

Proiectul a fost inițiat de 72 de deputați, patru de la PNL și 68 de la PSD, printre care fostul lider social-democrat Marcel Ciolacu.

