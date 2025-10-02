31 octombrie: „Quest & Party la Palat” – petrecere tematică pentru copii de Halloween, la Palatul Principilor din Alba Iulia

Pe 31 octombrie, copiii între 7 și 11 ani sunt așteptați la „Quest & Party la Palat” – o petrecere tematică de Halloween organizată la Palatul Principilor din Alba Iulia.

Între orele 17:00 – 22:00, cei mici sunt așteptați la o seară magică unde istoria Transilvaniei se împletește cu povești fantastice! Prințese, vrăjitoare, prinți, căpcăuni (și orice alt personaj vor ei să fie) sunt așteptați să petreacă împreună, implicați în activități și ateliere tematice, alături de alți invitați surpriză.

Aceștia vor porni de la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia (parterul Palatului Principilor Transilvaniei) și vor explora întreg muzeul, până ajung în Sala Transilvania – inima petrecerii.

„Dacă e petrecere, vom avea și pizza, și limonadă, și dulciuri premium, și face painting, și platformă foto/video 360, și animatori, și câte altele – toate atracțiile principale ale evenimentului: atelier de pictat bostani pentru acasă, concurs de costume cu juriu legitim, probe distractive de viteză și îndemânare, tombolă cu premii garantate – produse din seria Povești la Palat”, au transmis organizatorii.

Evenimentul este dedicat copiilor între 7 și 11 ani.

„Părinții îi aduc și îi preiau la final, lăsând aventura pe mâna celor mici! Locurile sunt limitate, așa că rezervați din timp! Detalii și rezervări la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia și la telefon: 0371 337 148”, au mai precizat reprezentanții Palatului Principilor.

