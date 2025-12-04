Connect with us

Eveniment

4 decembrie: Sfânta Varvara. Ocrotitoarea minerilor, a artileriștilor și a celor care lucrează cu explozibili

4 decembrie: Sfânta Varvara

Publicat

acum O oră

4 Decembrie: Sfânta Mare Muceniță Varvara, una dintre cele mai cunoscute martire ale creștinismului timpuriu, este pomenită astăzi în Biserica Ortodoxă, viața ei rămânând un exemplu de credință neclintită în fața prigoanei. Este considerată ocrotitoarea minerilor, a artileriștilor și a celor care lucrează cu explozibili.

Originară din Heliopolisul Egiptului și trăind în vremea împăratului Maximian, Varvara a fost fiica unui dregător păgân, Dioscor, care, temându-se ca frumusețea ei să nu atragă pretendenți, a izolat-o într-un turn.

Deși crescută în credințe păgâne, tânăra a ajuns să-L cunoască pe Hristos și a mărturisit fără teamă credința creștină, chiar în fața propriului tată.

Un detaliu aparent minor avea să declanșeze furia acestuia: atunci când Dioscor a poruncit să se construiască două ferestre la baia casei, Varvara a cerut trei, în numele Sfintei Treimi.

Pentru refuzul ei de a renunța la creștinism, tânăra a fost urmărită, prinsă și predată autorităților, transmite Basilica.

Înaintea guvernatorului Martinian, a mărturisit deschis credința în Hristos și a fost supusă la chinuri cumplite.

Printre cei impresionați de suferințele ei s-a numărat o tânără pe nume Iuliana, care, declarându-se creștină, a fost și ea condamnată.

După bătăi, tăieri și umiliri publice, cele două au primit sentința cu moartea prin sabie. Paradoxal, chiar tatăl Varvarei a fost cel care și-a dus fiica la locul execuției, împlinind el însuși gestul final.

Tradiția spune că, pe drumul către moarte, Varvara s-a rugat pentru toți cei care o vor pomeni, cerând ca aceștia să fie feriți de boli și de moarte neașteptată.

Cererea i-a fost ascultată, după cum arată un glas ceresc consemnat în scrierile vechi.

După execuție, trupurile celor două mucenițe au fost luate de un credincios, Galențian, care le-a îngropat cu cinste și a ridicat ulterior o biserică pe locul lor de odihnă.

4 decembrie: Sfânta Varvara

În timp, cultul Sfintei Varvara s-a răspândit în întreaga lume creștină, ea devenind protectoarea celor expuși pericolelor bruște — de la mineri și artileriști, până la cei aflați în situații-limită.

Povestea Sfintei Varvara rămâne, la secole distanță, una dintre cele mai tulburătoare mărturii ale credinței trăite până la sacrificiul suprem.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

sediu primarie drona
Evenimentacum 4 minute

Primăria Alba Iulia primește cereri pentru emiterea atestatului de administrator de bloc. Care sunt documentele necesare
4 decembrie: Sfânta Varvara
Evenimentacum O oră

4 decembrie: Sfânta Varvara. Ocrotitoarea minerilor, a artileriștilor și a celor care lucrează cu explozibili
turism ghid
Evenimentacum 10 ore

Turismul în Alba, în cădere liberă. Scădere dramatică a numărului de turiști și a înnoptărilor față de anul trecut. Date oficiale
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

pensii 2024
Administrațieacum 12 ore

Amenzi uriașe pentru românii care nu sunt politicoși la ghișeu și nu respectă angajații instituțiilor. Legea a trecut de Senat
Administrațieacum 18 ore

Reguli pentru desfășurarea ședințelor de consiliu local în sistem hibrid. Modificări la Codul Administrativ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 13 ore

Când expiră plafonarea prețurilor la gaze și cu cât ar putea crește facturile. Statul a adunat datorii uriașe către furnizori
Ratele românilor vor crește
Economieacum 13 ore

Salariu minim în funcție de vechime și de studii. Un proiect depus la Senat prevede 5 gradații și 11 coeficienți de salarizare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Legea pensiilor speciale: Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților
Evenimentacum 3 zile

Editorial Dan Lungu: Dacă urli și huidui în timpul Imnului Național, nu ești patriot, ești idiot
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes la Campionatul European
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

turism ghid
Evenimentacum 10 ore

Turismul în Alba, în cădere liberă. Scădere dramatică a numărului de turiști și a înnoptărilor față de anul trecut. Date oficiale
Actualitateacum 14 ore

Cum s-a implicat Centrul de Cultură „Augustin Bena”, în proiectul Ziua Națională a României la Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 2 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 3 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 16 ore

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Zeci de persoane au fost consultate gratuit la Alba Iulia, de 1 Decembrie, pentru prevenirea diabetului zaharat
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie