4 decembrie: Sfânta Varvara. Ocrotitoarea minerilor, a artileriștilor și a celor care lucrează cu explozibili

4 Decembrie: Sfânta Mare Muceniță Varvara, una dintre cele mai cunoscute martire ale creștinismului timpuriu, este pomenită astăzi în Biserica Ortodoxă, viața ei rămânând un exemplu de credință neclintită în fața prigoanei. Este considerată ocrotitoarea minerilor, a artileriștilor și a celor care lucrează cu explozibili.

Originară din Heliopolisul Egiptului și trăind în vremea împăratului Maximian, Varvara a fost fiica unui dregător păgân, Dioscor, care, temându-se ca frumusețea ei să nu atragă pretendenți, a izolat-o într-un turn.

Deși crescută în credințe păgâne, tânăra a ajuns să-L cunoască pe Hristos și a mărturisit fără teamă credința creștină, chiar în fața propriului tată.

Un detaliu aparent minor avea să declanșeze furia acestuia: atunci când Dioscor a poruncit să se construiască două ferestre la baia casei, Varvara a cerut trei, în numele Sfintei Treimi.

Pentru refuzul ei de a renunța la creștinism, tânăra a fost urmărită, prinsă și predată autorităților, transmite Basilica.

Înaintea guvernatorului Martinian, a mărturisit deschis credința în Hristos și a fost supusă la chinuri cumplite.

Printre cei impresionați de suferințele ei s-a numărat o tânără pe nume Iuliana, care, declarându-se creștină, a fost și ea condamnată.

După bătăi, tăieri și umiliri publice, cele două au primit sentința cu moartea prin sabie. Paradoxal, chiar tatăl Varvarei a fost cel care și-a dus fiica la locul execuției, împlinind el însuși gestul final.

Tradiția spune că, pe drumul către moarte, Varvara s-a rugat pentru toți cei care o vor pomeni, cerând ca aceștia să fie feriți de boli și de moarte neașteptată.

Cererea i-a fost ascultată, după cum arată un glas ceresc consemnat în scrierile vechi.

După execuție, trupurile celor două mucenițe au fost luate de un credincios, Galențian, care le-a îngropat cu cinste și a ridicat ulterior o biserică pe locul lor de odihnă.

4 decembrie: Sfânta Varvara

În timp, cultul Sfintei Varvara s-a răspândit în întreaga lume creștină, ea devenind protectoarea celor expuși pericolelor bruște — de la mineri și artileriști, până la cei aflați în situații-limită.

Povestea Sfintei Varvara rămâne, la secole distanță, una dintre cele mai tulburătoare mărturii ale credinței trăite până la sacrificiul suprem.

