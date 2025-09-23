4 octombrie: Retro Parada Toamnei, la Sebeș. Expoziţie de maşini de epocă, în zona Casei de Cultură

Pasionați de automobile clasice sunt așteptați sâmbătă, 4 octombrie, la Sebeș, la Retro Parada Toamnei.

Evenimentul este organizat de Retromobil Club România, Filiala Alba, în parteneriat cu Primăria municipiului Sebeș, și va avea loc în zona Casei de Cultură.

Între orele 11:00 și 15:00 vor putea fi admirate piese de colecție pe patru roți, vehicule istorice şi maşini de epocă, restaurate sau întreţinute de proprietari şi colecţionari.

