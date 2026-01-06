Eveniment
Locuitorii unei străzi din Alba Iulia au rămas fără apă, după o avarie la rețea. Precizările Apa CTTA
Locuitorii de pe strada Energiei din Alba Iulia au rămas marți după-amiaza fără apă după o avarie la sistemul de alimentare. Potrivit reprezentanților operatorului Apa CTTA, furnizarea apei a fost sistată pe această stradă, până la remedierea avariei.
La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz cetățenii sunt rugați să utilizeze apa numai în scopuri menajere.
Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (Luni – Joi: 08:00–16:30, Vineri: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 521/ 0258 810 463, în vederea intervenției.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.