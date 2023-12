5 decembrie – Ziua Internațională a Voluntarilor. Mesajul transmis de ISU Alba

În fiecare an, pe 5 decembrie este marcată Ziua internaţională a voluntarilor. Cu această ocazie, reprezentanții ISU Alba mulțumesc voluntarilor din cadrul programului „Salvator din pasiune” și a celor din cadrul SVSU.

„Astăzi este despre ei, cei pe care îi avem alături de noi la intervențiile de acordare a primului ajutor, stingerea incendiilor și chiar la înlăturarea efectelor dezastruoase produse de inundații, dăruind din timpul lor prețios și îndemânarea pe care au dobandit-o pentru a ajuta orice persoană aflata în pericol, fără a aștepta nimic în schimb!

Pe această cale ținem să le mulțumim voluntarilor ISU Alba pentru curajul, devotamentul și pasiunea cu care își execută misiunile încredințate.

Aceștia activează în cadrul programului „Salvator din pasiune”, iar la nivelul județului Alba suntem bucuroși să avem Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă care își desfășoară activitatea pentru a veni în sprijinul cetățenilor”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Care este tema zilei internaționale a voluntarilor din 2023

În 2023, tema zilei este „The power of collective action: if everyone did”, arătând că dacă toţi oamenii s-ar oferi voluntar, lumea ar fi un loc mai bun, însemnând posibilităţi nelimitate pentru dezvoltare durabilă – hrană şi educaţie pentru toată lumea, un mediu curat şi sănătate bună, societăţi incluzive şi paşnice şi multe altele, potrivit www.un.org/.

Voluntariatul este o resursă regenerabilă enormă pentru rezolvarea problemelor sociale, economice şi de mediu în întreaga lume. Pe măsură ce lumea se confruntă cu provocări tot mai mari, voluntarii sunt adesea primii care ajută.

Voluntarii sunt în prim-plan în crize şi urgenţe, adesea în situaţii extrem de dificile şi de cele mai multe ori groaznice. Cu prilejul acestei zile se doreşte recunoaşterea voluntarilor din întreaga lume.