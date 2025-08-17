Connect with us

Eveniment

Avertisment pentru turiști, din partea Salvamont Alba, în contextul Codului Portocaliu de Furtuni anunțat în jdueț

Publicat

acum 2 ore

Salvamontiștii din Alba au transmis un avertisment pentru turiști, în contextul Codului Portocaliu de furtuni, anunțat duminică în județ.

Fenomene meteo așteptate: vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70 – 90 de kilometri la oră) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm).

Mesajul Salvamontiștilor din Alba

”În contextul previziunilor meteorologice cu potențial de intensificare a precipitațiilor și a vântului, salvatorii montani avertizează turiștii să fie prudenți în alegerea traseelor montane, în special a celor care străbat zone de canion și chei înguste, unde există riscul producerii de viituri spontane.

De asemenea turiștii să ia în calcul schimbările bruște ale vremii si să fie echipați cu pelerine de ploaie si haine de schimb, iar în timpul deplasărilor pe zone stâncoase să ia în calcul potențialul alunecos al acesteia, pentru care se indică portul ghetelor sau al bocancilor de munte cu talpă aderentă la stâncă.

În speranța că acest sfârșit de săptămână prelungit se termină frumos pentru toți turiști din zona montană, le urăm sejur plăcut și fără incidente.

Reamintim faptul că echipele SALVAMONT pot fi alertate în caz de urgență la numărul de apel unic de urgență 112”.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 24 de minute

Cod portocaliu şi galben de inundaţii pe râuri din 22 de bazine hidrografice, până luni. Arieșul, Mureșul și Târnava sunt vizate
Actualitateacum O oră

Șofer de autocamion din Zlatna, prins băut la volan, la Șard. Ce alcoolemie avea
Blajacum 2 ore

FOTO: Incendiu la o stivă de baloți de paie, la Mănărade. Au intervenit pompierii din Blaj
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Primărița din Vințu de Jos, Simona Cazan, a lansat un apel pentru ajutorarea familiei care deținea magazinul care a ars duminică
Administrațieacum 3 zile

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Românii din diaspora trimit mai puțini bani acasă. Din ce țări vin cele mai mari sume
Economieacum 2 zile

Țeapa cu investițiile online. Cum a căzut o persoana din Alba în plasa unui ”broker”. Ce greșeli a făcut și cum a rămas fără bani
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Fost consilier județean PSD din Câmpeni, condamnat pentru obținere ilegală de fonduri. Facturi fictive pentru bani de la stat
Evenimentacum 3 zile

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Nicolae Stanciu a debutat cu un gol superb, la Genoa. Publicație italiană: A fost cel mai bun om al partidei
Evenimentacum o zi

VIDEO Luptătorul de MMA, Ion Surdu, starul Exatlon și campionul Oktagon, la Alba Iulia: A îmbrăcat armura unui legionar roman
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

Program duminică 17 august – Festivalul Roman Apulum. ”Marea bătălie –  Ad Portas!”, cel mai important moment al zilei
Evenimentacum 6 ore

VIDEO ”Farmacia dacilor” prezentă la Festivalul Roman din Alba Iulia: Ce plante și leacuri foloseau dacii pentru diferite probleme
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Pacienții vor putea semnala trimiterea abuzivă de la spitalele de stat, către cabinete private. Formular online de la 1 septembrie
Evenimentacum 7 ore

Test inovator care arată vârsta biologică a organelor umane prin analiza unei singure fiole de sânge. Studiu realizat la Stanford
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Fitch a menținut ratingul României, dar avertizează asupra deficitului foarte ridicat. Ce s-ar fi întâmplat dacă ajungea în ”junk”
Educațieacum 3 zile

Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică
Mai mult din Educatie