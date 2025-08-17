Avertisment pentru turiști, din partea Salvamont Alba, în contextul Codului Portocaliu de Furtuni anunțat în jdueț

Salvamontiștii din Alba au transmis un avertisment pentru turiști, în contextul Codului Portocaliu de furtuni, anunțat duminică în județ.

Fenomene meteo așteptate: vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70 – 90 de kilometri la oră) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm).

Mesajul Salvamontiștilor din Alba

”În contextul previziunilor meteorologice cu potențial de intensificare a precipitațiilor și a vântului, salvatorii montani avertizează turiștii să fie prudenți în alegerea traseelor montane, în special a celor care străbat zone de canion și chei înguste, unde există riscul producerii de viituri spontane.

De asemenea turiștii să ia în calcul schimbările bruște ale vremii si să fie echipați cu pelerine de ploaie si haine de schimb, iar în timpul deplasărilor pe zone stâncoase să ia în calcul potențialul alunecos al acesteia, pentru care se indică portul ghetelor sau al bocancilor de munte cu talpă aderentă la stâncă.

În speranța că acest sfârșit de săptămână prelungit se termină frumos pentru toți turiști din zona montană, le urăm sejur plăcut și fără incidente.

Reamintim faptul că echipele SALVAMONT pot fi alertate în caz de urgență la numărul de apel unic de urgență 112”.

