Câmpeni

5 octombrie: Festivalul Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți, la munte”, ediția a XXXVIII-a, la Câmpeni. PROGRAM

În data de 5 octombrie, orașul Câmpeni va deveni centrul folclorului românesc prin găzduirea celei de-a XXXVIII-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți, la munte”. 

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena” și Primăria orașului Câmpeni și va aduce pe scenă atât tinere talente, cât și artiști consacrați ai muzicii populare.

Ediția din acest an are și o semnificație aparte: festivalul se desfășoară în Casa de Cultură „Avram Iancu” din Câmpeni, recent redeschisă după o îndelungă perioadă de lucrări de reabilitare și modernizare. Revenirea evenimentelor culturale în acest spațiu dedicat artei și comunității subliniază importanța existenței unor instituții care să găzduiască și să valorifice actul artistic.

Program Festivalul Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți, la munte”, ediția 2025

Programul cuprinde, de la ora 17:00, concursul național de interpretare vocală a muzicii tradiționale românești, cu participarea a 18 concurenți din diverse zone etnofolclorice ale țării.

De la ora 18:30, publicul este invitat la spectacolul folcloric extraordinar și la festivitatea de premiere, cu artiști de renume:

  • Ionuț Fulea,
  • Ansamblul Folcloric al Județului Alba (dirijor Alexandru Pal)
  • Tulnicăresele „Moațele” din Câmpeni
  • Andrei Târziu,
  • Ioana Ciorea,
  • Roxana Reche,
  • Floricica Moga,
  • Dorina Narița
  • Nicolae Plută.

Președintele juriului este renumita realizatoare şi producător de emisiuni folclorice la Televiziunea Română, etnomuzicolog Elise Stan. Evenimentul va fi prezentat de Andreea Bogdan.

„Tradiția organizării acestui festival la Câmpeni, ajuns astăzi la cea de-a XXXVIII-a ediție, se leagă indestructibil de spiritul Țării Moților. Sub semnul muzicii tradiționale românești, festivalul a devenit de-a lungul anilor o marcă de identitate culturală a locului, o punte de legătură între generații și un prilej de afirmare a valorilor autentice. Astfel, ediția 2025 se conturează ca un moment simbolic al renașterii vieții culturale din Casa de Cultură „Avram Iancu” Câmpeni, readucând cântecul, tradiția și comunitatea acolo unde le este locul firesc: pe scena unei Case de Cultură deschise și vii”, a transmis managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, Alexandru Pal.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

