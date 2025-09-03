6 septembrie: Eveniment dedicat celor mici, la Palatul Principilor. Clubul de carte „Cu copiii la povești” sărbătorește 8 ani

Clubul de carte „Cu copiii la povești” sărbătorește 8 ani de activitate cu o super-petrecere aniversară, organizată la Palatul Principilor. Clubul de carte „Cu copiii la povești” împlinește 8 ani de activitate și invită publicul să sărbătorească împreună la o super-petrecere aniversară cu povești, creativitate, joacă și surprize.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, la Palatul Principilor din Cetatea Alba Carolina, Alba Iulia.

Program

Lansarea cărții „Secretul bine păstrat” – ora 17:00

„Secretul bine păstrat” este o poveste inițiatică, duioasă și plină de înțelepciune, despre cum să devii supereroul propriei vieți – nu cu magie, ci cu încredere, perseverență și descoperirea sinelui.

O carte pentru copii și pentru copilul din fiecare adult, o invitație la a privi viața cu alți ochi. Pentru că, uneori, superputerea cea mai mare e să ai curajul să fii chiar tu!

Spectacolul de teatru „Viața secretă a celor mai neașteptate obiecte” – ora 18:00

Prietenii de la Magic Puppet – Cluj Napoca vor purta publicul într-o lume fantastică, unde obiectele își dezvăluie poveștile ascunse.

În cadrul evenimentului va exista și un moment în care copiii vor putea explora diferite gusturi ale un produse delicioase, legați la ochi.

Participanții la eveniment vor putea câștiga (la o tombolă) diferite produse oferite de sponsori, dar și exemplare ale noii cărți „Secretul bine păstrat”.

Participarea este gratuită.

