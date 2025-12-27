Accident rutier între Jidvei și Feisa. Un autoturism a intrat într-un cap de pod

Un accident rutier s-a produs sâmbătă, între localitățile Jidvei și Feisa. Potrivit informațiilor furnizate de ISU Alba, un autoturism a intrat într-un cap de pod.

La fața locului a intervenit Stația de pompieri Blaj, care a asigurat acordarea primului ajutor medical.

Potrivit informațiilor disponibile, nu au fost persoane încarcerate în urma impactului.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate un echipaj de prim ajutor medical, precum și SVSU Jidvei.

