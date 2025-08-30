Connect with us

6 septembrie: „Transformă griul în culoare”, eveniment de creație artistică la Centrul „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia

Publicat

acum 2 ore

Primăria Alba Iulia, împreună cu Fundația Județeană pentru Tineret Alba vrea să transforme un gard în lungime de 300 de metri de la Centrul de conferințe „Gheorghe Șincai” din municipiu într-o adevărată operă de artă. Astfel, tinerii care doresc să își exprime creativitatea sunt invitați sâmbătă, 6 septembrie, la evenimentul „Transformă griul în culoare”.

Evenimentul este dedicat tinerilor cu vârste între 16 și 35 de ani care doresc să își exprime creativitatea și să contribuie la schimbarea peisajului urban.

Toți grafferii, de la mic la mare, și artiștii din Alba Iulia care vor să se implice ca voluntari sunt invitați să se înscrie – AICI.

Înscrierile se încheie pe 4 septembrie.

Evenimentul, realizat în parteneriat cu BlameUS Crew, va avea loc sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 16:00, la Centrul de conferințe „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia (zona fostului talcioc).

Tema desenelor va fi inspirată din specificul locației, care include spații multifuncționale pentru educație, sport și evenimente culturale.

„Ce oferim:

  • Un gard de 300 ml gata să fie transformat într-o capodoperă.
  • Un spațiu de întâlnire pentru artiști, unde îți poți exprima talentul și creativitatea, contribuind la revitalizarea unui loc important din oraș.

Hai să transformăm împreună acest gard gri într-o operă de artă plină de culoare, care să reflecte spiritul vibrant al comunității noastre! Acest eveniment face parte din proiectul „Amplificarea focusului și relaxare mentală prin informare, artă și meșteșug”, ce își propune să aducă un impact pozitiv asupra comunității prin educație și creație artistică”, au transmis organizatorii.

