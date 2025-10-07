7 octombrie, Ziua Mondială a Muncii Decente. Importanța drepturilor celor care lucrează și a îmbunătățirii condițiilor de muncă

Ziua Internațională a Muncii Decente este celebrată anual la data de 7 octombrie. Această zi este dedicată promovării drepturilor lucrătorilor, îmbunătățirii condițiilor de muncă și promovării justiției sociale la nivel global.

Ziua Internațională a Muncii Decente își are originea într-un eveniment tragic din 7 octombrie 2008, când șapte muncitori au murit în urma unei explozii la o mină din Peru.

Acest eveniment a adus în atenția lumii problemele legate de condițiile de muncă nesigure și de lipsa drepturilor lucrătorilor.

Cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii (OIM), ziua a fost proclamată ca ocazie de a sublinia importanța muncii decente pentru toți lucrătorii.

Potrivit site-ului www.ilo.org., conceptul de „muncă decentă” a fost gândit în cadrul reuniunii Organizaţiei Internaţionale a Muncii din 1999, în comun acord cu partenerii sociali (guverne-patronate-sindicate) şi însumează aspiraţiile oamenilor cu privire la:

oportunităţile pentru o muncă productivă şi corect remunerată,

securitatea la locul de muncă,

protecţia socială pentru familie,

oportunităţile de dezvoltare profesională şi integrare socială,

libertatea de exprimare,

participarea activă în luarea de decizii,

egalitatea de şanse pentru bărbaţi şi femei.

Principalele obiective ale Zilei Internaționale a Muncii Decente

Așadar, principalele obiective ale Zilei Internaționale a Muncii Decente includ:

Promovarea drepturilor lucrătorilor : Aceasta include dreptul la un loc de muncă sigur și sănătos, dreptul la remunerație echitabilă, dreptul la protecție socială și mai multe altele.

: Aceasta include dreptul la un loc de muncă sigur și sănătos, dreptul la remunerație echitabilă, dreptul la protecție socială și mai multe altele. Combaterea muncii forțate și a sclaviei moderne : Ziua își propune să crească conștientizarea cu privire la aceste probleme grave și să solicite acțiuni pentru eradicarea lor.

: Ziua își propune să crească conștientizarea cu privire la aceste probleme grave și să solicite acțiuni pentru eradicarea lor. Abordarea inegalității : Ziua urmărește să sublinieze necesitatea reducerii inegalităților în ceea ce privește veniturile, accesul la educație și sănătate și alte aspecte ale vieții.

: Ziua urmărește să sublinieze necesitatea reducerii inegalităților în ceea ce privește veniturile, accesul la educație și sănătate și alte aspecte ale vieții. Promovarea dialogului social: Ziua Internațională a Muncii Decente încurajează guvernele, angajatorii și sindicatele să se implice în dialogul social și să lucreze împreună pentru a găsi soluții la problemele legate de muncă.

Potrivit ITUC (Confederația Internațională a Sindicatelor), aceasta face apel la:

Redirecționarea cheltuielilor militare către finanțarea educației, a locurilor de muncă decente și a acțiunilor pentru climă;

O reformă fiscală globală cuprinzătoare, care să asigure că cei mai bogați indivizi și corporații își plătesc partea corectă;

Un nou cadru al Națiunilor Unite pentru dezarmare și tranziție justă, care să integreze pacea și sustenabilitatea;

Implementarea deplină a drepturilor muncii și a salariilor decente în toate țările;

Protecție socială universală.

„Lupta pentru munca decentă este inseparabilă de lupta pentru o democrație reală. Cu ocazia Zilei Mondiale a Muncii Decente, muncitorii spun: destul e destul, cerem o democrație care să ofere rezultate”, a declarat Luc Triangle, secretarul general al ITUC.

