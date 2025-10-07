Connect with us

7 octombrie, Ziua Mondială a Muncii Decente. Importanța drepturilor celor care lucrează și a îmbunătățirii condițiilor de muncă

Publicat

acum O oră

Ziua Internațională a Muncii Decente este celebrată anual la data de 7 octombrie. Această zi este dedicată promovării drepturilor lucrătorilor, îmbunătățirii condițiilor de muncă și promovării justiției sociale la nivel global.

Ziua Internațională a Muncii Decente își are originea într-un eveniment tragic din 7 octombrie 2008, când șapte muncitori au murit în urma unei explozii la o mină din Peru.

Acest eveniment a adus în atenția lumii problemele legate de condițiile de muncă nesigure și de lipsa drepturilor lucrătorilor.

Cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii (OIM), ziua a fost proclamată ca ocazie de a sublinia importanța muncii decente pentru toți lucrătorii.

Potrivit site-ului www.ilo.org., conceptul de „muncă decentă” a fost gândit în cadrul reuniunii Organizaţiei Internaţionale a Muncii din 1999, în comun acord cu partenerii sociali (guverne-patronate-sindicate) şi însumează aspiraţiile oamenilor cu privire la:

  • oportunităţile pentru o muncă productivă şi corect remunerată,
  • securitatea la locul de muncă,
  • protecţia socială pentru familie,
  • oportunităţile de dezvoltare profesională şi integrare socială,
  • libertatea de exprimare,
  • participarea activă în luarea de decizii,
  • egalitatea de şanse pentru bărbaţi şi femei.

Principalele obiective ale Zilei Internaționale a Muncii Decente

Așadar, principalele obiective ale Zilei Internaționale a Muncii Decente includ:

  • Promovarea drepturilor lucrătorilor: Aceasta include dreptul la un loc de muncă sigur și sănătos, dreptul la remunerație echitabilă, dreptul la protecție socială și mai multe altele.
  • Combaterea muncii forțate și a sclaviei moderne: Ziua își propune să crească conștientizarea cu privire la aceste probleme grave și să solicite acțiuni pentru eradicarea lor.
  • Abordarea inegalității: Ziua urmărește să sublinieze necesitatea reducerii inegalităților în ceea ce privește veniturile, accesul la educație și sănătate și alte aspecte ale vieții.
  • Promovarea dialogului social: Ziua Internațională a Muncii Decente încurajează guvernele, angajatorii și sindicatele să se implice în dialogul social și să lucreze împreună pentru a găsi soluții la problemele legate de muncă.

Potrivit ITUC (Confederația Internațională a Sindicatelor), aceasta face apel la:

  • Redirecționarea cheltuielilor militare către finanțarea educației, a locurilor de muncă decente și a acțiunilor pentru climă;
  • O reformă fiscală globală cuprinzătoare, care să asigure că cei mai bogați indivizi și corporații își plătesc partea corectă;
  • Un nou cadru al Națiunilor Unite pentru dezarmare și tranziție justă, care să integreze pacea și sustenabilitatea;
  • Implementarea deplină a drepturilor muncii și a salariilor decente în toate țările;
  • Protecție socială universală.

„Lupta pentru munca decentă este inseparabilă de lupta pentru o democrație reală. Cu ocazia Zilei Mondiale a Muncii Decente, muncitorii spun: destul e destul, cerem o democrație care să ofere rezultate”, a declarat Luc Triangle, secretarul general al ITUC.

Ultimele articole pe alba24
