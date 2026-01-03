VIDEO: Alba Iulia, acoperită de zăpadă. A nins ca în povești ore întregi. Cum arăta orașul în timpul nopții

Peste noapte, Alba Iulia a fost cuprinsă de o ninsoare abundentă, care a adus în oraș un peisaj de iarnă autentică, așa cum nu s-a mai văzut de ani buni.

Fulgi de zăpadă mari și deși au căzut neîntrerupt timp de mai multe ore și au format un strat gros de zăpadă, depus uniform pe străzi, trotuare, parcuri și acoperișuri.

Orașul s-a îmbrăcat complet în alb, iar străzile aproape ireale au creat o atmosferă de poveste, amintind de iernile de altădată, când astfel de ninsori erau mai frecvente.

Pentru mulți, însă, ninsoarea a fost un prilej de bucurie. La ora 2:00, pe străzile dintre blocurile din cartierul Cetate erau încă tineri și chiar părinți cu copii, care se bucurau de zăpadă.

Ninsoarea din această noapte a readus în prim-plan farmecul iernii adevărate și oferă orașului o dimineață memorabilă.

