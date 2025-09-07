Eveniment
9-11 septembrie: Sesiuni de trageri și distrugeri cu material exploziv real, în Poligonul Micești, Alba Iulia. Atenționări
Primăria Alba Iulia anunță ședințe de trageri și distrugeri cu material exploziv real, în Poligonul Micești, în perioada 9-11 septembrie.
Locuitorii sunt atenționați să evite zona: accesul populației este interzis în proximitatea zonei militare restricționate a poligonului, pe drumurile de acces și pe cele aflate în vecinătatea acestuia.
Marți, 9 septembrie – execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 08:00 – 16:00
Miercuri, 10 septembrie
- execută distrugeri U.M.02213 Sebeș între orele 08:00 – 14:00
- execută trageri de zi și noapte U.M.01496 Vințu de Jos între orele 15:30 – 22:00
Joi, 11 septembrie
- execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 08:00 – 10:00
- execută trageri I.P.J./B.C.C.O. Alba /M.A.I. între orele 10:30 – 16:00.
