Connect with us

Eveniment

9-11 septembrie: Sesiuni de trageri și distrugeri cu material exploziv real, în Poligonul Micești, Alba Iulia. Atenționări

poligon

Publicat

acum 19 secunde

Primăria Alba Iulia anunță ședințe de trageri și distrugeri cu material exploziv real, în Poligonul Micești, în perioada 9-11 septembrie.

Locuitorii sunt atenționați să evite zona: accesul populației este interzis în proximitatea zonei militare restricționate a poligonului, pe drumurile de acces și pe cele aflate în vecinătatea acestuia.

Marți, 9 septembrie – execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 08:00 – 16:00

Miercuri, 10 septembrie

  • execută distrugeri U.M.02213 Sebeș între orele 08:00 – 14:00
  • execută trageri de zi și noapte U.M.01496 Vințu de Jos între orele 15:30 – 22:00

Joi, 11 septembrie

  • execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 08:00 – 10:00
  • execută trageri I.P.J./B.C.C.O. Alba /M.A.I. între orele 10:30 – 16:00.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

poligon
Evenimentacum 19 secunde

9-11 septembrie: Sesiuni de trageri și distrugeri cu material exploziv real, în Poligonul Micești, Alba Iulia. Atenționări
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 9 ore

Câți români nu și-au putut achita la timp cheltuielile curente. Segmentul de vârstă cu cele mai mari probleme financiare
Evenimentacum 10 ore

MApN organizează exercițiu în Alba și alte județe, alături de MAI, SRI, STS. Instituțiile își testează capacitatea de reacție
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 11 ore

Agro-Hub în Cetatea Alba Iulia, rute turistice, întreprinderi certificate ecologic. Planurile primăriei pentru ”oraș verde”
Administrațieacum 18 ore

VIDEO Centru de colectare cu aport voluntar la Alba Iulia. Când vor putea fi duse gratuit deșeuri pe platforma aflată în amenajare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 9 ore

Câți români nu și-au putut achita la timp cheltuielile curente. Segmentul de vârstă cu cele mai mari probleme financiare
Economieacum 20 de ore

VIDEO: S-a deschis Târgul Apulum Agraria la Alba Iulia. Produse tradiționale, legume și fructe de sezon. Care este oferta
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 5 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 5 zile

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 14 ore

FOTO: Sportivii CS Unirea Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiului la box. Premiile obținute
Aiudacum 2 zile

Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 12 ore

VIDEO: O pată de culoare în cartierul ”Lumea Nouă” din Alba Iulia. Copiii din comunitate au învățat ce înseamnă graffiti
Evenimentacum 12 ore

Marele Premiu „Strugurele de Aur” 2025, câștigat de Vasile Balogh. Este student la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum o săptămână

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum o săptămână

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 3 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

sala clasa liceu examen
Educațieacum 13 ore

Bacalaureat 2026. Probele scrise, între 29 iunie și 3 iulie. CALENDAR oficial al examenului și al sesiunii de simulare
Educațieacum 13 ore

Evaluare Națională 2026. Probele vor începe în 22 iunie. CALENDARUL oficial al examenului. Noutăți pentru elevii de gimnaziu
Mai mult din Educatie