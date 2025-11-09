9 noiembrie: Sfântul Nectarie Taumaturgul, vindecătorul bolnavilor de cancer. Moaștele lui se află și la Alba Iulia

În fiecare an, pe 9 noiembrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Nectarie Taumaturgul, cunoscut drept vindecătorul celor bolnavi de cancer și mare făcător de minuni. Ziua sa este marcată în Calendarul Ortodox cu cruce neagră, semn al unei sărbători importante.

Un sfânt al speranței: De mai bine de un secol, Sfântul Nectarie Taumaturgul este cinstit ca izvor de vindecare și ajutor în necazuri, un model de credință, smerenie și răbdare.

La Alba Iulia, dar și în alte locuri din țară, credincioșii vin la moaștele sale cu credință, convinși că puterea rugăciunii poate aduce vindecare și mângâiere celor aflați în suferință.

Tot în această zi sunt pomeniți și Sfinții Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat, martirizați în timpul împăratului roman Dioclețian (284-305). Ei au fost închiși de vii în sicrie de plumb și aruncați în râul Sava pentru credința lor.

Viața Sfântului Nectarie

Sfântul Nectarie s-a născut la 1 octombrie 1846, în orașul Silivria din Tracia (nordul Greciei), într-o familie modestă, și a primit la botez numele Anastasie. A avut o educație creștină aleasă și, după anii de școală, a mers la Constantinopol pentru a studia teologia și scrierile Sfinților Părinți.

A intrat în monahism în 1876, la „Noua Mănăstire”, sub numele de Lazăr, iar mai târziu, când a primit schima mare, a fost numit Nectarie. După finalizarea studiilor teologice la Atena, în 1885, a fost hirotonit preot și apoi mitropolit de Pentapole, în Alexandria.

A fost însă defăimat pe nedrept și îndepărtat din funcție, fiind acuzat că ar fi dorit scaunul patriarhal. În loc să se răzvrătească, a rămas smerit, rostind cuvintele Mântuitorului: „Fericiți veți fi când vă vor ocărî și vă vor prigoni…” (Matei 5,11).

Călugăr, profesor și vindecător

După această încercare, s-a retras la Atena, unde a trăit modest, dar și-a continuat misiunea duhovnicească. A fost predicator, profesor și director al unei școli teologice pentru preoți.

În anul 1904, a început construcția unei mănăstiri de maici pe insula Eghina, locul unde avea să se retragă definitiv. Acolo, mulți bolnavi și săraci veneau zilnic să-i ceară ajutorul. Sfântul Nectarie le spunea maicilor să împartă tot ce aveau celor nevoiași, având încredere deplină în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.

Credincioșii au început să vorbească despre vindecările miraculoase care se petreceau prin rugăciunile sale. Sfântul Nectarie a devenit cunoscut ca mare tămăduitor, mai ales al bolilor incurabile, și ocrotitor al femeilor care nu pot avea copii.

O parte din moaștele Sfântului Nectarie în România se află și la Alba Iulia

După moartea sa, la 8 noiembrie 1920, trupul Sfântului Nectarie a rămas neputrezit și răspândea o mireasmă plăcută. În 1953, moaștele sale au fost așezate în biserica mănăstirii din Eghina, iar în 1961 Sfântul Sinod al Bisericii din Grecia l-a canonizat oficial, stabilind ziua de prăznuire la 9 noiembrie.

Părți din sfintele sale moaște se află în mai multe locuri din România, printre care și la Alba Iulia, la Biserica Memorială „Mihai Viteazul”. Credincioșii se pot închina aici la racla sfântului, cerând ajutor pentru sănătate și alinare în suferință.

Biserica memorială „Mihai Viteazul” este ridicată pe locul aproximativ al vechii Catedrale mitropolitane ortodoxe, ridicată la inițiativa lui Mihai Viteazul, în 1597. Complexul mitropolitan ar fi cuprins, în secolul al XVII-lea, pe lângă Catedrală, o biserică mai veche și o tipografie. Alba Iulia era în acea vreme capitală a ortodoxiei din Transilvania.

Alte locuri din țară unde se află moaște ale Sfântului Nectarie

Mănăstirea Radu Vodă – București;

Biserica „Sfântul Nectarie” – Iași;

Mănăstirea „Maica Domnului – Bucuria neașteptată” – Șinca Veche (Brașov);

Mănăstirea Putna;

Schitul „Sfinții Ioan și Nectarie” – Brădetu (Argeș);

Mănăstirea Halmyris – Murighiol (Tulcea);

Catedrala Arhiepiscopală – Galați;

Biserica Spitalului TBC – Sibiu;

Spitalul Județean „Sfântul Ioan cel Nou” – Suceava;

Biserica „Sfânta Treime” – Bucium (Brașov).

