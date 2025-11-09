Connect with us

Actualitate

9 noiembrie: Sfântul Nectarie Taumaturgul, vindecătorul bolnavilor de cancer. Moaștele lui se află și la Alba Iulia

Publicat

acum 59 de secunde

În fiecare an, pe 9 noiembrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Nectarie Taumaturgul, cunoscut drept vindecătorul celor bolnavi de cancer și mare făcător de minuni. Ziua sa este marcată în Calendarul Ortodox cu cruce neagră, semn al unei sărbători importante.

Un sfânt al speranței: De mai bine de un secol, Sfântul Nectarie Taumaturgul este cinstit ca izvor de vindecare și ajutor în necazuri, un model de credință, smerenie și răbdare.
La Alba Iulia, dar și în alte locuri din țară, credincioșii vin la moaștele sale cu credință, convinși că puterea rugăciunii poate aduce vindecare și mângâiere celor aflați în suferință.

Tot în această zi sunt pomeniți și Sfinții Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat, martirizați în timpul împăratului roman Dioclețian (284-305). Ei au fost închiși de vii în sicrie de plumb și aruncați în râul Sava pentru credința lor.

Viața Sfântului Nectarie

Sfântul Nectarie s-a născut la 1 octombrie 1846, în orașul Silivria din Tracia (nordul Greciei), într-o familie modestă, și a primit la botez numele Anastasie. A avut o educație creștină aleasă și, după anii de școală, a mers la Constantinopol pentru a studia teologia și scrierile Sfinților Părinți.

A intrat în monahism în 1876, la „Noua Mănăstire”, sub numele de Lazăr, iar mai târziu, când a primit schima mare, a fost numit Nectarie. După finalizarea studiilor teologice la Atena, în 1885, a fost hirotonit preot și apoi mitropolit de Pentapole, în Alexandria.

A fost însă defăimat pe nedrept și îndepărtat din funcție, fiind acuzat că ar fi dorit scaunul patriarhal. În loc să se răzvrătească, a rămas smerit, rostind cuvintele Mântuitorului: „Fericiți veți fi când vă vor ocărî și vă vor prigoni…” (Matei 5,11).

Călugăr, profesor și vindecător

După această încercare, s-a retras la Atena, unde a trăit modest, dar și-a continuat misiunea duhovnicească. A fost predicator, profesor și director al unei școli teologice pentru preoți.

În anul 1904, a început construcția unei mănăstiri de maici pe insula Eghina, locul unde avea să se retragă definitiv. Acolo, mulți bolnavi și săraci veneau zilnic să-i ceară ajutorul. Sfântul Nectarie le spunea maicilor să împartă tot ce aveau celor nevoiași, având încredere deplină în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.

Credincioșii au început să vorbească despre vindecările miraculoase care se petreceau prin rugăciunile sale. Sfântul Nectarie a devenit cunoscut ca mare tămăduitor, mai ales al bolilor incurabile, și ocrotitor al femeilor care nu pot avea copii.

O parte din moaștele Sfântului Nectarie în România se află și la Alba Iulia

După moartea sa, la 8 noiembrie 1920, trupul Sfântului Nectarie a rămas neputrezit și răspândea o mireasmă plăcută. În 1953, moaștele sale au fost așezate în biserica mănăstirii din Eghina, iar în 1961 Sfântul Sinod al Bisericii din Grecia l-a canonizat oficial, stabilind ziua de prăznuire la 9 noiembrie.

Părți din sfintele sale moaște se află în mai multe locuri din România, printre care și la Alba Iulia, la Biserica Memorială „Mihai Viteazul”. Credincioșii se pot închina aici la racla sfântului, cerând ajutor pentru sănătate și alinare în suferință.

Biserica memorială „Mihai Viteazul” este ridicată pe locul aproximativ al vechii Catedrale mitropolitane ortodoxe, ridicată la inițiativa lui Mihai Viteazul, în 1597. Complexul mitropolitan ar fi cuprins, în secolul al XVII-lea, pe lângă Catedrală, o biserică mai veche și o tipografie. Alba Iulia era în acea vreme capitală a ortodoxiei din Transilvania.

Alte locuri din țară unde se află moaște ale Sfântului Nectarie

  • Mănăstirea Radu Vodă – București;
  • Biserica „Sfântul Nectarie” – Iași;
  • Mănăstirea „Maica Domnului – Bucuria neașteptată” – Șinca Veche (Brașov);
  • Mănăstirea Putna;
  • Schitul „Sfinții Ioan și Nectarie” – Brădetu (Argeș);
  • Mănăstirea Halmyris – Murighiol (Tulcea);
  • Catedrala Arhiepiscopală – Galați;
  • Biserica Spitalului TBC – Sibiu;
  • Spitalul Județean „Sfântul Ioan cel Nou” – Suceava;
  • Biserica „Sfânta Treime” – Bucium (Brașov).
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 59 de secunde

9 noiembrie: Sfântul Nectarie Taumaturgul, vindecătorul bolnavilor de cancer. Moaștele lui se află și la Alba Iulia
Evenimentacum 46 de minute

VIDEO: Exercițiu cu trupe NATO, pe râul Mureș, la Sântimbru: Elicoptere, tehnică și trupe din România, Franța și Portugalia
Societatea, de la simulare la realitate și înapoi
Contributorsacum O oră

OPINIE – Lucian Urcan: Societatea, de la simulare la realitate și înapoi
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 3 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 14 ore

Ce procent din populația României este afectată de sărăcie. INS a publicat datele pe anul trecut
Economieacum 2 zile

Performanță în afaceri: Compania ”Albatros Gold” din Alba Iulia a obținut distincția ”Campion în Business 2025” – Transilvania
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel
grindeanu
Evenimentacum 2 zile

Sorin Grindeanu, ales președinte al PSD la congresul extraordinar al partidului. VIDEO
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag Football 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum o săptămână

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Ce nu ai voie să faci de ziua Sfinților Mihail și Gavril, pe 8 noiembrie. Superstiții, obiceiuri și tradiții
horoscop de weekend
Evenimentacum 2 zile

Horoscop de weekend 8-9 noiembrie 2025: Să ne bucurăm de momentele simple ale vieții
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 3 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 19 ore

Ambulanță în valoare de 113.000 euro, donată de Star Transmission și Rotary Club pentru orașul Cugir
Evenimentacum 23 de ore

Drama unui dependent de alcool, descrisă de judecătorii din Sebeș. Prins beat la volan, după ce a plecat dintr-o unitate medicală
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

VIDEO: Instrucție de front la Colegiul Militar din Alba Iulia. Demonstrație de tehnică, disciplină și coordonare a elevilor
Educațieacum 2 zile

Liceele au acces la program pilot pentru descentralizarea ofertei educaționale și extinderea competențelor elevilor
Mai mult din Educatie