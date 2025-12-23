ANAF execută silit acțiunile companiei care a vrut aurul de la Roșia Montană. Câți bani trebuie să plătească Gabriel Resources

ANAF aunță că a demarat acțiunile de recuperare a creanțelor bugetare de la Gabriel Resources Limited. Sunt aplicate măsuri de execultare silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources Limited la SC Roșia Montanã Gold Corporation SA.

”Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat acțiunile de recuperare o creanțelor bugetare, în cuantum de 46.779.769 de lei, de la Gabriel Resources Limited.

În vederea recuperãrii acestor creanțe au fost demarate mãsurile de executare silită prevăzute de legislația în vigoare, constând în executarea silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources Limited la SC Roșia Montanã Gold Corporation SA.

Pentru menținerea valorii acțiunilor deținute și pentru conservarea patrimoniului SC Roșia Montanã Gold Corporation SA, ANAF va manifesta un rol activ. În acest sens, în situația în care vor fi identificate transferuri de bunuri, se va proceda la verificarea oportunitãții și legalitãții acestor tranzacții.

ANAF reafirmã faptul cã apãrarea tuturor intereselor statului român și asigurarea unui mediu economic loial și echitabil reprezintã o prioritate”, transmite ANAF, într-un comunicat.

Decizia de la ÎCCJ

În 6 noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat că Secția Contencios Administrativ și Fiscal a instanței supreme a dispus în mod definitiv ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanție pentru recuperarea creanțelor. Decizia a fost dată în procesul dintre Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice și compania Gabriel Resources privind recuperarea cheltuielilor efectuale în arbitrajul internațional în sumă de 46.779.769 lei.

Anterior, măsura administrativă a ANAF de instituire a sechestrului asigurator pe acțiunile Gabriel Resources fusese contestată de compania canadiană.

Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a instanței supreme a respins recursul companiei canadiene și a confirmat măsura ANAF de instituire a sechestrului asigurator pe acțiunile Gabriel Resources.

Prin această decizie se asigură efectivitatea cadrului legal pentru protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanțelor bugetare de la compania cu care s-a derulat litigiul privind investițiile de la Roșia Montană, arată judecătorii supremi.

Astfel, potrivit ICCJ, în situația în care Gabriel Resources nu achită suma de 46.779.769 lei în termenele prevăzute de lege, acțiunile acestuia sechestrate pot fi executate silit și trecute în patrimoniul statului.

Procesul Roșia Montană

Litigiul cu ANAF pe plan național vine după ce România a câștigat, la Tribunalul de Arbitraj din Washington, pe 8 martie 2024, procesul intentat de Gabriel Resources Ltd. Compania care deținea pachetul majoritar de acțiuni, de 80,6858%, la compania Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) se considera prejudiciată de statul român prin refuzul de a autoriza proiectul minier, potrivit Mediafax.

Tribunalul de la Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID) de la Washington a fost entitatea care a fost chemată să arbitreze diferendul de miliarde de dolari dintre canadienii de la Gabriel Resources, acționarul majoritar al Roșia Montană Gold Corporation (RMGC), care dezvolta proiectul minier aurifer cu același nume din Munții Apuseni, și statul român.

Decizia tribunalului arbitral de la Washington, pronunțată pe 8 martie 2024, a respins pretențiile de despăgubiri ale Gabriel Resources, care solicitase miliarde de dolari pentru blocarea proiectului minier. Tribunalul a obligat compania să plătească statului român costurile procedurii de arbitraj, însumând 1.437.574,01 USD și 1.154.774,34 EUR, precum și 30.284.053,32 RON și 928.641,70 USD. Aceste costuri includ și dobânzi.

În iulie 2024, oficialii ICSID au decis să suspede provizoriu executarea hotărârii prin care Gabriel Resources, acționarul majoritar al Roșia Montană Gold Corporation (RMGC), a pierdut procesul intentat României. Pe 25 aprilie 2025 această măsură a încetat. Procedura de arbitraj a fost inițiată de Gabriel Resources pe 21 iulie 2015 și declarată închisă de tribunal pe 14 septembrie 2023, arată înregistrările oficiale.

Pretențiile companiei canadiene

Conform calculelor invocate, Gabriel Resources ar fi suferit o pagubă de 3,286 miliarde de dolari, care, cu dobânzi, ar fi ajuns la 4,377 miliarde de dolari, la momentul 30 iunie 2017.

Într-un document ulterior, canadienii au transmis ICSID că ar accepta și aproximativ un sfert din despăgubirile cerute inițial, mai exact doar cu recuperarea investițiilor sale efective, estimate la 760 milioane dolari, plus dobânzi.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News