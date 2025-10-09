Connect with us

9 octombrie: Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului

Publicat

acum O oră

9 octombrie: Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului. În fiecare an, la această dată, România comemorează una dintre cele mai întunecate pagini ale istoriei.

Data de 9 octombrie nu a fost aleasă întâmplător. Ea marchează începutul deportărilor evreilor din Bucovina în Transnistria, în 1941, un moment care a reprezentat startul uneia dintre cele mai tragice perioade pentru comunitatea evreiască din țara noastră.

Sub regimul Mareșalului Ion Antonescu, aliatul Hitler în Est, sute de mii de evrei și romi au fost persecutați, deportați și uciși.

Timp de multe decenii, România a avut o relație dificilă cu această parte a trecutului său. Sub regimul comunist, Holocaustul era un subiect tabu, minimalizat sau mistificat.

Abia după căderea comunismului, și mai ales după înființarea Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, de către Ion Iliescu, situația a început să fie recunoscută oficial.

Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului a fost instituită prin lege în 2004, marcând un pas important în procesul de maturizare democratică a României.

Prin această decizie, statul român a recunoscut oficial responsabilitatea sa istorică și și-a asumat îndatorirea de a păstra vie memoria victimelor.

Dar ce înseamnă, de fapt, să comemorezi? Nu este vorba doar despre ceremonii oficiale, depuneri de coroane sau discursuri. Comemorarea înseamnă, în primul rând, educație.

Înseamnă să vorbim despre Holocaust în școli, să explicăm tinerilor cum pot ideologiile de ură să transforme oameni obișnuiți în torționari, cum pot sistemele politice să devină mașinării de ucidere în masă. Înseamnă să păstrăm mărturiile supraviețuitorilor.

Citește și: Femeia din Alba Iulia care a supraviețuit infernului de la Auschwitz. Povestea tristă a Irinei Berenstein

Dar dincolo de instituții și monumente, comemorarea înseamnă și o luptă continuă împotriva uitării și a negării, mai ales atunci când teoriile conspirației și negarea Holocaustului găsesc noi canale de propagare, în noua realitate digitală.

Holocaustul nu este doar o tragedie a evreilor sau a romilor. Este o tragedie umană, o dovadă a faptului că orice societate, oricât de civilizată ar părea, poate aluneca în barbarie dacă nu este vigilentă, dacă permite ca ura și intoleranța să prindă rădăcini.

De aceea, Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului ne privește pe toți, indiferent de etnie, religie sau convingeri politice.

Astăzi, când antisemitismul, rasismul și alte forme de intoleranță par să renasc în Europa, când discursul de ură capătă din nou legitimitate în spațiul public, Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului devine mai relevantă ca oricând.

În această zi de 9 octombrie, când ne oprim să ne amintim, să ne gândim nu doar la cifre și la statistici reci, ci la oameni.

La copii care nu și-au atins vârsta majoratului, la părinți despărțiți de copiii lor, la comunități întregi șterse de pe fața pământului.

Să ne amintim că fiecare victimă a Holocaustului a avut un nume, o poveste, un viitor care le-a fost furat.

Memoria nu este doar despre trecut. Ea este despre viitor, despre felul în care alegem să construim societatea în care vrem să trăim.

