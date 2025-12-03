A înjurat magistrații Judecătoriei Aiud și va fi judecat de colegii lor. Cum i-a făcut un bărbat pe judecătorii care îl audiau

Un bărbat care i-a făcut cum ”i-a venit la gură” pe magistrații Judecătoriei Aiud a fos trimis în judecată. Mai exact, va fi judecat pentru încălcarea solemnității ședinței.

Deși fapta este una mai veche, magistrații Judecătoriei Aiud l-au trimis în judecată pe bărbat în data de 28 noiembrie 2025. Mai exact, magistrații au trecut dosarul de cameră preliminară.

S-a întâmplat în luna octombrie a anului 2022, dar și în martie 2023. Atunci bărbatul în cauză era audiat prin videoconferință de un judecător al instanței din Aiud.

A înjurat judecătorul în timpul audierii

În octombrie 2022, fiind audiat bărbatul i-a spus judecătorului:

„Securiştii şi comuniştii şi criminalii de la Aiud care au omorât lumea zeci de ani de zile, intelectualitatea care a fost măcelărită în Aiud, acolo gard în gard cu voi şi aţi pus pe un perete amintire că au murit, criminalilor, voi i-aţi omorât, părinţii voştri criminali, că numai voi aţi fost criminali şi i-aţi omorât acolo, bandiţilor care sunteţi.”, spus bărbatul în timpul ședinței.

”Auzi, băi nenorocitule, eşti un criminal şi tu şi toate neamurile tale care aţi judecat oameni nevinovaţi acolo, bă bandiţilor, că mie nu aveţi ce să îmi faceţi, băi criminalilor. Te uiţi în carte să citeşti, nesimţitule, asta eşti de fapt băi porcule. Ești un nenorocit, băi judecătorule, asta eşti un criminal şi un pui de c**** din aia făţarnică, o c**** făţarnică eşti bă” a mai spus bărbatul în timpul ședinței.

Altă ședință, alte injurii

În data de 22 martie, bărbatul a fost iar audiat prin video conferință.

”Tu nu respecți legea! Tu te pui cu mine?”, Tu nu auzi că nu vreau să vorbesc cu tine, trimite dosarul la un alt complet!”, „Nu mai vorbi cu mine nesimțitule, dă-ţi demisia!” „Măi nesimţitule, nenorocitule, tu nu auzi că nu vreau să vorbesc cu tine, vrei să scot astea din priză?”, a strigat bărbatul în timpul audierii.

Toate faptele sale au fost încadrate ca fapte penale și va răspunde pentru ele tot în fața magistraților Judecătoriei Aiud. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

