A murit Oliviu Feneșan, fost susținător și conducător al CSM Unirea și fost consilier județean. Mesajul clubului

A murit Oliviu Feneșan, fost consilier județean și membru al conducerii clubului CSM Unirea, timp de mai mulți ani. Anunțul a fost făcut chiar de reprezenanții echipei, care au transmis un mesaj de condoleanțe familiei.

”CSM Unirea Alba Iulia anunță cu profund regret trecerea în neființă a lui Oliviu Feneșan, fost conducător al clubului nostru în perioada 2005-2012.

Un om care a iubit necondiționat Unirea și care a fost mereu aproape de echipă, inclusiv în ultimul sezon de Liga 1 al uniristilor.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Odihnește-te în pace, Oliviu!”

Foto: CSM Unirea

