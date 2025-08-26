Eveniment
A murit Oliviu Feneșan, fost susținător și conducător al CSM Unirea și fost consilier județean. Mesajul clubului
A murit Oliviu Feneșan, fost consilier județean și membru al conducerii clubului CSM Unirea, timp de mai mulți ani. Anunțul a fost făcut chiar de reprezenanții echipei, care au transmis un mesaj de condoleanțe familiei.
”CSM Unirea Alba Iulia anunță cu profund regret trecerea în neființă a lui Oliviu Feneșan, fost conducător al clubului nostru în perioada 2005-2012.
Un om care a iubit necondiționat Unirea și care a fost mereu aproape de echipă, inclusiv în ultimul sezon de Liga 1 al uniristilor.
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Odihnește-te în pace, Oliviu!”
Foto: CSM Unirea
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.