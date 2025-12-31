Connect with us

Cum va fi vremea în noaptea de Revelion, în Alba. Diferențe mari între valoarea din termometre și cea resimțită de corpul uman

Publicat

acum O oră

Cum va fi vremea în noaptea de Revelion, în Alba: noaptea va fi geroasă în tot județul. Termometrele vor arăta o temperatură, dar, din cauza condițiilor meteo, corpul va resimți frigul mai intens. 

Astfel, arată aplicațiile de prognoză meteo, temperatura resimțită va fi peste tot mai scăzută decât cea reală.

Diferența dintre temperatura reală, măsurată de termometre, și temperatura resimțită apare deoarece organismul uman nu percepe temperatura doar în funcție de aer, ci în funcție de modul în care acesta pierde sau câștigă căldură din mediul înconjurător.

Prognozele meteo folosesc ambele valori tocmai pentru a descrie mai corect efectul vremii asupra corpului uman.

Cum va fi vremea în noaptea de Revelion, în Alba

La Alba Iulia, temperatura va scădea la noapte la - 6 grade Celsius la ora 00:00, când oameni vor ieși afară pentru a ciocni un pahar de șampanie.

Din cauza vântului, temperatura resimțită va fi și mai scăzută, adică - 8 grade.

Va fi mult mai frig în Apuseni, potrivit aplicațiilor consultate de Alba24. La Câmpeni și Abrud, mercurul termometrelor va coborî la noapte până la -10 grade (cu extreme de - 11 în anumite zone limitrofe). Aceasta va fi temperatura în momentul trecerii în noul an.

La Blaj vor fi - 7 grade la noapte, la ora 00:00, dar, potrivit aplicațiilor meteo, temperatura resimțită va fi mult mai scăzută: - 11 grade Celsius.

La Ocna Mureș se vor resimți - 10 grade, chiar dacă termometrul va arăta - 8.

Cea mai mare discrepanță între temperatura resimțită și cea reală, din termometre, va fi la Cugir și la Sebeș. În cele două orase se vor înregistra - 6 grade, dar, cine va ieși afară se va simți ca la -12 grade.

La Zlatna, după o zi extrem de geroasă, cu temperaturi resimțite de -15 grade (la ora 14), noaptea va fi mai ”blândă”, cu - 8 grade Celsius.

La Aiud, cele - 7 grade înregistrate de termometre se vor resimți la cumpăna dintre ani ca - 11.

La Teiuș, minimele vor scădea la - 6 grade Celsius, resimțite ca - 8.

Baia de Arieș va bifa temperaturi scăzute: în timpul nopții vor fi - 9 grade, resimțite ca - 12.

Temperatura reală vs temperatura resimțită: de unde apar diferențele

Temperatura reală este o valoare obiectivă, înregistrată de instrumente standardizate, la umbră, la o anumită înălțime de sol și în condiții controlate.

Aceasta reflectă temperatura aerului, independent de alți factori. În schimb, temperatura resimțită este o estimare a senzației termice pe care o are corpul uman, ținând cont de mai mulți factori meteorologici care influențează schimbul de căldură dintre organism și mediu.

Unul dintre cei mai importanți factori este vântul.

La temperaturi scăzute, vântul accelerează pierderea de căldură de la suprafața pielii, îndepărtând stratul subțire de aer cald care se formează natural în jurul corpului.

Astfel, o temperatură de –5°C poate fi resimțită ca –10°C sau chiar mai puțin, fenomen cunoscut sub numele de wind chill (temperatura resimțită la vânt).

Factori individuali precum îmbrăcămintea, nivelul de activitate fizică, vârsta sau starea de sănătate pot modifica percepția temperaturii, însă prognoza meteo oferă o valoare standardizată, calculată pentru un adult mediu, în condiții normale.

Prin urmare, existența celor două valori în prognozele meteo are un scop practic: temperatura reală oferă informația exactă despre starea atmosferei, în timp ce temperatura resimțită îi ajută pe oameni să înțeleagă cum va afecta vremea corpul uman.

Această diferență este esențială mai ales în situații de risc, precum gerul puternic, când senzația termică poate avea efecte serioase asupra sănătății.








