Bărbat din Alba, trimis în judecată după ce a furat o mașină și a condus-o deși nu avea permis

Un bărbat din comuna Lopadea Nouă, județul Alba, a fost recent trimis în judecată pentru furt de magistrații Judecătoriei Aiud. Mai exact în data de 8 ianuarie 2026 dosarul în care acesta are calitatea de inculpat a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară.

Fapta pentru care bărbatul a fost trimis în judedcată s-a petrecut în noaptea de 14 martie 2025.

Ceea ce a făcut bărbatul a fost detaliat pe scurt de magistrații instanței de judecată, în motivarea instanței.

Potrivit documetului citat, cu privire la situația de fapt, în actul de sesizare s-a reţinut, în esență, că în noaptea de 14.03.2025, în intervalul 01.00 – 02.30, inculpatul a sustras autoturismul marca Suzuki ce este proprietatea persoanei vătămate (...), pe care, deşi nu poseda permis de conducere, l-a condus pe drumurile publice pe ruta Ciuguzel - Ocnişoara - Ciuguzel – Hopârta, unde autoturismul a rămas fără combustibil, fiind abandonat de inculpat pe strada Şcolii”, au notat magistrații dinAiud.

Drept urmare, pentru faptele comise, bărbatul va fi judecat pentru furt. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

