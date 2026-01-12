VIDEO: Impozitele locale pentru 2026 se pot plăti de luni, la Alba Iulia. CREȘTERI substanțiale față de anul trecut. Exemple

Impozitele și taxele locale pentru anul 2026 se pot plăti începând de luni la Alba Iulia. Valoarea acestora a crescut substanțial în acest an, în unele cazuri procentele majorărilor fiind de peste 80%, mai mari decât cele anunțate de Guvern la finalul anului trecut.

Impozitele din 2026 pe clădiri pentru persoanele fizice din Alba Iulia au fost majorate, de administraţia locală, cu peste 80% faţă de anul 2025, ca urmare a modificării Codului fiscal. Persoanele care achită cu anticipație impozitele pe clădiri, pe terenuri şi pe mijloacele de transport, până la data de 31 martie 2026, vor beneficia de o bonificaţie de 10%.

Impozitele locale pentru 2026 se pot plăti de luni, la Alba Iulia

Albaiulienii nu s-au înghesuit luni dimineața la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite locale Alba Iulia, aflate pe strada Ardealului, nr. 1. În jurul orei 10:00, doar circa 3-4 persoane așteptau la ghișeu pentru plata impozitelor locale.

O pensionară din Alba Iulia a explicat că impozitul pentru garsoniera în care locuiește s-a dublat anul acesta. Astfel, dacă anul trecut a plătit 125 de lei, în acest an impozitul a ajuns la 258 de lei. „Ce să fac, suntem pensionari și uite așa trebuie să plătim, din pensii pe care le avem micuțe, plătim, nu avem ce face”, a spus aceasta.

În timp ce unii dintre albaiulieni au spus că nu o să-și plătească deocamdată impozitele, alții au transmis că nu se pot plânge de scumpiri, deoarece pensiile și salariile au crescut.

„Coadă” la ghișeul virtual

Luni dimineața, platforma și aplicația Ghișeul.ro, cu ajutorul cărei românii își pot plătit taxele și impozitele locale, funcționa cu întreruperi.

Albaiulienii care au accesat aplicația mobilă au primit temporar mesajul „S-a format coadă la ghișeul virtual. Te rugăm să încerci mai târziu”.

Creșteri substanțiale față de anul trecut. Exemple din Alba Iulia

Apartament 3 camere, zona A:

anul 2025 - 338 lei (+ 29 lei față de 2024)

anul 2026 - 633 lei (+ 305 lei)

Garsonieră

anul 2025 - 125

anul 2026 - 258 lei (+ 133 lei)

Casă, cca. 90 mp, zona A

anul 2025 - 592 lei

anul 2026 - 1.400 lei (+ 808 lei)

Impozitul pe clădiri 2026 la Alba Iulia

Pentru clădiri cu cadre din beton armat și pereți exteriori din cărămidă, valoarea impozabilă a crescut de la 1.492 lei/mp în 2025 la 2.677 lei/mp în 2026. Majorarea este de aproximativ 80%. Pentru clădiri-anexă din aceleași materiale, valoarea impozabilă este de 535 lei/mp, față de 299 lei/mp în 2025.

Pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii. Aceasta se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp.

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea.

Vezi AICI integral noile taxe și impozite locale la Alba Iulia în 2026 și modalitatea de calcul.

Servicii alternative de plată

platforma www.ghiseul.ro

platforma de plată a primăriei: https://portal.apulum.ro/cmsSE/

aplicația SelfPay Now (aplicația poate fi descărcată din GooglePlay și AppStore)

plata la Biroul Unic din Carolina Mall (plata cu card bancar)

Cum se fac plăți

Plăți cu numerar sau card se pot face:

la una dintre stațiile de plată SelfPay, amplasate în supermarketurile și magazinele din oraș. Două stații sunt amplasate la sediul Direcției de Venituri (strada Ardealului Nr. 1) și la sediul Primăriei Alba Iulia (Calea Moților Nr. 5A), la care sunt acceptate și plăți cu cardul bancar.

la una dintre casieriile de la Direcția Venituri (strada Ardealului Nr. 1 – persoane fizice și strada Bucovinei Nr.3 - persoane juridice).

Alte modalități de plată

prin mandat poştal

prin transfer bancar, la orice bancă - conturile IBAN se găsesc pe portalul www.apulum.ro la secțiunea „Servicii Publice”-„Taxe și Impozite”

Informații suplimentare la telefon 0258.818.338.

Guvernul explică de ce au crescut în 2026 impozitele pe proprietate și mașini

Guvernul a oferit noi explicații despre majorările de taxe locale care au intrat în vigoare în 2026. Executivul arată că România era în situația de a pierde bani europeni și că nivelul impozitării pe proprietate era printre cele mai mici din Uniunea Europeană. În comunicarea oficială transmisă presei se arată că reforma era obligatorie și fusese negociată încă din 2021.

Potrivit Guvernului, România încasa numai 0,55 % din PIB din impozitele pe proprietate, în timp ce media Uniunii Europene este de 1,85 %. În plus, existau diferențe mari între localități, iar aproximativ o treime din impozite nu era încasată.

Executivul susține că măsurile asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, dar și în negocierile cu Comisia Europeană pentru reducerea deficitului bugetar, fuseseră amânate în repetate rânduri. Lipsa deciziilor risca blocarea unor tranșe importante de fonduri europene, inclusiv cererile de plată patru și cinci din PNRR, evaluate la câteva sute de milioane de euro.

În comunicatul Guvernului se mai arată că adoptarea actelor normative la final de an a comprimat calendarul de implementare. Astfel, autoritățile locale au avut foarte puțin timp să actualizeze sistemele și să decidă noile cote. Asta explică problemele apărute în primele zile ale anului, inclusiv erori în deciziile de impunere, diferențe între localități și defecțiuni pe platforma ghișeul.ro. Oficialii spun că sistemele sunt acum actualizate treptat și că disfuncționalitățile vor fi remediate.

„Toți banii rămân la bugete locale”

Cât privește impactul bugetar, Guvernul estimează încasări suplimentare de 3,7 miliarde de lei în 2026, o creștere de peste 30 % față de anul trecut. Toate sumele rămân la bugetele locale, iar bugetul de stat nu va mai suplimenta transferurile din cauza deficitului.

Pentru clădiri și terenuri, baza de calcul a fost actualizată și crescută cu aproximativ 70 %. Sunt eliminate scăderile aplicate până acum clădirilor vechi, iar administrațiile locale pot stabili cote între 0,08 și 0,2 %, în funcție de propriile decizii. În unele cazuri, impactul cumulat poate depăși creșterea medie menționată, mai ales acolo unde cotele locale erau la minimum.

Măsurile au fost decise de Guvern pentru ridicarea condiționalității macroeconomice și validarea jaloanelor, iar intrarea lor în vigoare a avut loc cu întârziere, ca urmare a deciziilor Curții Constituționale din luna decembrie, a atacurilor formulate de opoziție și a procedurilor legale subsecvente. Aceste aspecte au

Aceste aspecte au întârziat depunerea cererii de plată numărul 4, precum și încasarea fondurilor europene.

Adoptarea actului normativ la data de 15 decembrie 2025, cu un termen foarte scurt pentru intrarea în vigoare, a impus modificări suplimentare pentru a permite autorităților administrației publice locale să adopte hotărârile de consiliu local necesare stabilirii cotelor și a elementelor de competență locală, de îndată, prin scurtarea termenelor privind etapele de transparență decizională. Acest calendar comprimat a redus semnificativ timpul de pregătire la nivelul autorităților publice locale și a generat sincope în implementare (probleme la platforma ghișeul.ro, erori de calcul a deciziilor de impunere, diferențe de aplicare între UAT-uri).

În prezent, autoritățile statului lucrează pentru remedierea acestor disfuncționalități, se arată în documentul citat de Mediafax.

