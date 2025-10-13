A tăiat cu drujba un copac ornamental dintr-un parc din Blaj. Tânăr din Jidvei, REȚINUT de polițiști

Un tânăr de 22 de ani din Jidvei a fost reținut de polițiști după ce a tăiat, cu ajutorul unui motoferăstrău, un copac ornamental aflat într-un parc din Blaj.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 octombrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din localitatea Jidvei.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 11/12 octombrie 2025, tânărul ar fi distrus, prin tăiere, folosindu-se de un motoferăstrău, un copac ornamental aflat în Parcul Veza din municipiul Blaj.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News