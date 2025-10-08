Accident de muncă la Uzina Mecanică din Cugir. Un muncitor a suferit arsuri

Un accident de muncă a fost semnalat miercuri la Uzina Mecanică Cugir. Reprezentanții Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba fac cercetări în acest caz. Un muncitor a suferit arsuri.

Din primele date, accidentul s-a petrecut miercuri dimineața (8 octombrie), după ora 6.00, înainte de începerea programului de lucru. Incidentul a fost semnalat în cadrul Atelierului Uzinare.

Un bărbat de 34 de ani, angajat al fabricii, a suferit arsură provocată cel mai probabil de apă fierbinte în amestec cu sodă calcinată. Soluția se afla într-o baie a unui agregat unde se degresează elemente de muniție uzinate.

Muncitorul a fost transportat la UPU Cugir, pentru prim-ajutor. A suferit arsuri la nivelul feței și ochiului drept.

ITM Alba face verificări în acest caz.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News