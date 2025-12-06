Connect with us

Eveniment

ACCIDENT FEROVIAR la Tăuți: Un tren a lovit un autoturism

Publicat

acum 6 secunde

Un accident feroviar s-a petrecut sâmbătă seara, în jurul orei 22.00, pe raza localității Tăuți. Din primele informații un tren a lovit un autoturism. 

Potrivit reprezentanților ISU Alba, în tren se aflau 15 persone care nu au necesitat îngrijiri medicale.

La fața locului interin pompierii din Alba Iulia cu o autospecială de stingere și o amblulanță SAJ.

De asemenea pompierii au mai comunicat că în urma impactului nu au rezultat persoane încarcerate între fiare.

Misiunea pompierilor este în dinamică, știre în curs de actualizare.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 7 secunde

ACCIDENT FEROVIAR la Tăuți: Un tren a lovit un autoturism
Actualitateacum 16 minute

Secretul unui somnul bun începe din intestin: Dușmanul ascuns care influențează odihna
Evenimentacum O oră

Pericolul comenzilor de pe internet: O persoană din Alba a comandat un aparat de sudură, dar a primit o jucărie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
cetate, alba iulia, cetatea alba carolina
Administrațieacum o zi

Alba Iulia va deveni oficial Capitala Tineretului din România 2026. Evenimentul de semnare, programat în 10 decembrie
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

BNR lansează o nouă monedă de colecție, cu tiraj de 5000 de piese. Care este prețul de cumpărare
Economieacum o zi

APIA primește cereri de la fermieri pentru ajutorul de stat în sectorul creșterea animalelor. Termenul limită și sumele acordate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 8 ore

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
roman
Evenimentacum o zi

Florin Roman, cel mai prolific parlamentar de Alba. Jumătate din legile inițiate vreodată de aleșii județului poartă semnătura sa
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026, dacă trece de Turcia la baraj. Naționala a prins grupa cea mai UȘOARĂ
Actualitateacum 2 zile

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

Au început ”ZILELE COLINDULUI din ROMÂNIA”: Versurile celor mai frumoase colinde: Leru-i Ler, Trei păstori, Sus la Poarta Raiului
Evenimentacum 14 ore

Cravata Galbenă, extraordinara poveste a lui Sergiu Celibidache, în acest weekend în Alba Iulia, la Cinema Inspire din Alba Mall
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 4 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 5 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 16 minute

Secretul unui somnul bun începe din intestin: Dușmanul ascuns care influențează odihna
Actualitateacum 3 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 6 ore

Cărți de la Biblioteca Județeană Alba vor fi disponibile la Vințu de Jos. Raftul bibliotecii, deschis din 8 decembrie
Educațieacum 7 ore

Temele pentru acasă ale elevilor, limitate prin Ordin al ministrului Educației. Cât timp pot lucra zilnic
Mai mult din Educatie