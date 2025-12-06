ACCIDENT FEROVIAR la Tăuți: Un tren a lovit un autoturism

Un accident feroviar s-a petrecut sâmbătă seara, în jurul orei 22.00, pe raza localității Tăuți. Din primele informații un tren a lovit un autoturism.

Potrivit reprezentanților ISU Alba, în tren se aflau 15 persone care nu au necesitat îngrijiri medicale.

La fața locului interin pompierii din Alba Iulia cu o autospecială de stingere și o amblulanță SAJ.

De asemenea pompierii au mai comunicat că în urma impactului nu au rezultat persoane încarcerate între fiare.

Misiunea pompierilor este în dinamică, știre în curs de actualizare.

