Câmpeni

Accident grav la Câmpeni: O persoană rănită și două autoturisme avariate

acum 25 de minute

Un accident rutier s-a produs miercuri, în jurul orei 17:00, pe raza orașului Câmpeni, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Potrivit primelor informații primite de ISU Alba, în eveniment ar fi implicate două autoturisme, o persoană fiind încarcerată.

La fața locului acționează forțe din cadrul ISU Alba – o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor, care asigură măsurile specifice de intervenție și descarcerare.

A fost solicitată și Poliția, iar intervenția este în desfășurare.

UPDATE: Din autoturism a fost extras un bărbat de aproximativ 75 ani, conștient, cooperant, care a fost predat echipajului medical prezent la locul producerii evenimentului.

