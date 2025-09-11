Accident grav la Ocna Mureș. Bărbat rănit după ce o autobasculantă s-a răsturnat peste el. Încerca să o scoată dintr-un șanț

Un accident grav s-a petrecut joi după-amiaza la Ocna Mureș. Șoferul unei autobasculante rănit după ce aceasta s-a răsturnat peste el. Bărbatul încerca să o scoată dintr-un șanț, cu un cric.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii din Ocna Mureș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Nicolae Bălcescu din oraș, o autobasculantă s-a răsturnat și o persoană a suferit leziuni corporale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din localitatea Ighiu, în timp ce efectua manevrele de întoarcere, ar fi intrat în șanțul drumului.

Ulterior, cu ajutorul unui cric, bărbatul ar fi încercat să ridice autovehiculul, în vederea deblocării acestuia. În timp ce efectua această operațiune, autovehiculul s-a răsturnat, conducătorul auto fiind prins sub acesta.

Bărbatul a suferit leziuni corporale, fiind transportat la Spitalul Municipal Aiud, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Testarea cu aparatul etilotest nu a fost posibilă, din cauza leziunilor suferite, urmând să-i fie prelevate mostre biologice.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 14.00.

