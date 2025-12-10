Eveniment
Accident în Alba Iulia, la intersecția dintre Moților și Bulevardul Horea. Trafic îngreunat
Un accident de circulație s-a produs miercuri în Alba Iulia, la intersecția dintre Calea Moților și Bulevardul Horea, au transmis reprezentanții IPJ Alba.
Potrivit polițiștilor, în accident au fost implicate două autoturisme, iar traficul este îngreunat.
