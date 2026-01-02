Hotărâre a CJ pentru Situații de Urgență Alba, ca urmare a codului portocaliu din județ. Lista măsurilor adoptate

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a adoptat, vineri, Hotărârea nr. 1 din 2 ianuarie 2026, în contextul avertizării meteorologice Cod Portocaliu, emisă pentru județul Alba.

Potrivit avertizării, în intervalul 2 ianuarie, ora 10:30 – 3 ianuarie, ora 10:00, sunt prognozate intensificări puternice ale vântului, viscol, vizibilitate redusă sub 50 de metri și depuneri de zăpadă de 30–50 de centimetri.

În acest context, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba a fost mobilizat pentru monitorizarea situațiilor de urgență, prealertarea personalului aflat în turele libere, activarea Grupei Operative și pregătirea tehnicii de intervenție necesare gestionării fenomenelor meteo periculoase.

Totodată, a fost decisă operaționalizarea Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, la nivel galben – alertă, care va funcționa la sediul ISU Alba și va fi încadrat cu personal din cadrul inspectoratului, urmând ca, la nevoie, să fie suplimentat cu reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniu.

Primarii localităților aflate sub incidența Codului Portocaliu sunt obligați să instituie permanență la sediile primăriilor, să convoace comitetele locale pentru situații de urgență și să pună în aplicare planurile de măsuri pentru sezonul de iarnă.

De asemenea, aceștia trebuie să asigure pregătirea utilajelor pentru deszăpezire, verificarea stocurilor de materiale antiderapante și informarea populației privind obligațiile de curățare a trotuarelor și a țurțurilor de gheață.

Măsuri speciale vizează și asigurarea serviciilor medicale în zonele cu risc de izolare, precum și verificarea situației persoanelor vulnerabile, inclusiv a celor fără adăpost, a vârstnicilor care locuiesc singuri și a femeilor gravide sau pacienților dializați, pentru care poate fi organizat transport preventiv la unități medicale.

Administratorii drumurilor naționale și județene au fost instruiți să asigure menținerea practicabilității carosabilului, iar Inspectoratul de Poliție Județean Alba poate dispune, la nevoie, restricții temporare de circulație pentru prevenirea blocajelor și desfășurarea operațiunilor de deszăpezire.

În același timp, unitățile administrativ-teritoriale, alături de Salvamont Alba și Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba, vor informa operatorii din turism și vor recomanda evitarea deplasărilor în zonele afectate, inclusiv analiza suspendării temporare a instalațiilor de transport pe cablu.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările neesențiale pe durata avertizării și să respecte indicațiile transmise de autoritățile locale și de structurile de intervenție.

DOCUMENT:

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA

HOTĂRÂREA nr. 1 din 02.01.2026

În contextul avertizării meteorologice COD PORTOCALIU nr. 2 din 02.01.2026, privind intensificări puternice ale vântului, viscol puternic, vizibilitate redusă sub 50 m și strat de zăpadă, în general, de 30–50 cm, valabilă din data de 02.01.2026, ora 10:30, până în 03.01.2026, ora 10:00,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba:

a) va desfășura acțiuni de monitorizare a situațiilor de urgență;

b) va prealerta personalul din turele libere, în vederea scăderii timpului de răspuns pentru gestionarea situațiilor de urgență;

c) va activa Grupa Operativă a Inspectoratului;

d) va verifica și pregăti tehnica de intervenție necesară pentru intervenția în situații de urgență.

Art. 2. Operatorii de utilități vor întreprinde măsuri pentru remedierea oricăror probleme survenite ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice.

Art. 3.

(1) Se va operaționaliza Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, la nivel galben – alertă, încadrat cu personal din cadrul ISU Alba, iar la nevoie instituțiile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență prognozate vor asigura personalul necesar încadrării complete a Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției.

(2) Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției va funcționa la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba.

Art. 4. Primarii din zona vizată de avertizarea meteorologică vor lua următoarele măsuri:

a) instituirea permanenței pe durata valabilității Codului Portocaliu, la sediul primăriei, și transmiterea către Centrul Operațional Județean al ISU Alba a datelor de contact ale persoanelor care asigură permanența, doar pentru UAT-urile aflate sub incidența Codului Portocaliu; referitor la instituirea permanenței, se vor desfășura verificări periodice;

b) convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în vederea verificării și punerii în aplicare a planurilor de măsuri;

c) punerea în aplicare a măsurilor stabilite prin planurile de măsuri pentru sezonul de iarnă, unde este nevoie;

d) pregătirea tehnicii și utilajelor de intervenție pentru curățarea drumurilor;

e) operaționalizarea completă și în timp oportun a serviciilor pentru deszăpezirea drumurilor, inclusiv ale operatorilor economici cu care au fost încheiate contracte de prestări servicii în acest sens;

f) verificarea stocurilor de materiale necesare pentru intervenție;

g) informarea populației și a operatorilor economici de pe raza unităților administrativ-teritoriale cu privire la obligațiile pe care le au în curățarea aleilor, trotuarelor și a țurțurilor de gheață;

h) asigurarea serviciilor medicale pentru populația din zonele cu risc de a fi izolate din punct de vedere al circulației auto;

i) verificarea și actualizarea listelor cu femeile gravide la termen, bolnavii dializați și organizarea, la nevoie, a transportului preventiv al acestora la unitățile spitalicești, mai ales din zonele cunoscute ca fiind greu accesibile în condiții de iarnă sau posibil să rămână blocate din punct de vedere al accesului auto;

j) identificarea și/sau verificarea de urgență a situațiilor persoanelor fără adăpost sau nevoiașe, a persoanelor în vârstă care locuiesc singure ori a persoanelor care locuiesc în spații ce nu asigură un confort termic minim necesar;

k) pregătirea mijloacelor de transport și tractare, precum și luarea altor măsuri care se impun pentru acordarea de ajutor participanților la trafic imobilizați din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Art. 5. Unitățile administrativ-teritoriale, împreună cu Serviciul Public Salvamont Alba și Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba, vor transmite informări operatorilor din turism și vor recomanda evitarea deplasărilor în zonele afectate, precum și analizarea posibilității de sistare temporară a instalațiilor de transport pe cablu, acolo unde situația o impune.

Art. 6. Administratorii drumurilor naționale și județene din zona aflată sub efectul Codului Portocaliu vor lua măsuri pentru asigurarea intervenției în vederea menținerii stării de practicabilitate a drumurilor aflate în competență.

Art. 7. Inspectoratul de Poliție Județean Alba poate dispune, la nevoie, restricții temporare, parțiale sau totale de circulație pe drumurile publice, în condiții de polei sau căderi masive de zăpadă, în scopul desfășurării lucrărilor necesare pentru împrăștierea materialului antiderapant ori deszăpezire, sau pentru evitarea creării ambuteiajelor rutiere.

Art. 8. Secretariatul Tehnic Permanent din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba va comunica hotărârea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba și Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență aflate sub incidența Codului Portocaliu.

Totodată, prezenta hotărâre se transmite Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Departamentului pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba.

De asemenea, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News