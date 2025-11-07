Eveniment
Accident între un autoturism și o trotinetă, produs la Alba Iulia. Traficul este îngreunat
Un accident s-a produs vineri seară, în jurul orei 18:00, la Alba Iulia, între un autoturism și o trotinetă. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții IPJ Alba, accidentul a avut loc pe Calea Moților, aproape de Micești.
La fața locului au fost trimise echipaje de poliție și ambulanță. Circulația se desfășoară cu dificultate în zonă.
Știre în actualizare
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.