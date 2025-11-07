Accident între un autoturism și o trotinetă, produs la Alba Iulia. Traficul este îngreunat

Un accident s-a produs vineri seară, în jurul orei 18:00, la Alba Iulia, între un autoturism și o trotinetă. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții IPJ Alba, accidentul a avut loc pe Calea Moților, aproape de Micești.

La fața locului au fost trimise echipaje de poliție și ambulanță. Circulația se desfășoară cu dificultate în zonă.

Știre în actualizare

