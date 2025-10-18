Eveniment
ACCIDENT la Alba Iulia. O mașină a lovit un stâlp și a avariat o țeavă de gaz, pe un bulevard din municipiu
Un accident rutier s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 04:10, pe b-dul Încoronării din Alba Iulia. O mașină a lovit un stâlp de curent și a avariat o țeavă de gaz.
Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, b-dul Încoronării.
Este vorba despre un autoturism care ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi avariat un stâlp de curent și o țeavă de gaz. În urma evenimentului nu au fost înregistrate persoane încarcerate.
Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj medical.
foto: arhivă
