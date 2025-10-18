Connect with us

Eveniment

ACCIDENT la Alba Iulia. O mașină a lovit un stâlp și a avariat o țeavă de gaz, pe un bulevard din municipiu

Publicat

acum 2 ore

Un accident rutier s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 04:10, pe b-dul Încoronării din Alba Iulia. O mașină a lovit un stâlp de curent și a avariat o țeavă de gaz.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, b-dul Încoronării.

Este vorba despre un autoturism care ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi avariat un stâlp de curent și o țeavă de gaz. În urma evenimentului nu au fost înregistrate persoane încarcerate.

Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj medical.

foto: arhivă

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 22 de minute

Evenimente de weekend în Alba: degustări de vin, carne la proțap, muzică și dezbateri în Cetatea Alba Carolina. Program
fast food, junk food, mancare, mancare rapida, burgeri, burger, mancare nesanatoasa alba24.ro
Evenimentacum O oră

Românii comandă mâncare mai des decât ies la restaurant. Studiu
Evenimentacum 2 ore

ACCIDENT la Alba Iulia. O mașină a lovit un stâlp și a avariat o țeavă de gaz, pe un bulevard din municipiu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de ore

Proiect de dezvoltare urbană de 18 milioane de lei pentru Ocna Mureș, singura stațiune balneară din județul Alba
Administrațieacum 23 de ore

Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele vor putea fi ridicate fără autorizație. Explicații VIDEO Cseke Attila
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 19 ore

ANAF notifică instituțiile publice să-și plătească datoriile. La ce sumă au ajuns restanțele
Economieacum 21 de ore

Rabla 2025: interes scăzut pentru tichetele de achiziționare a mașinilor electrice. Procentul accesat din buget, în două săptămâni
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 2 zile

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Evenimentacum 5 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Sportacum 18 ore

Călătorii virtuale în universul cazinourilor: sloturi video pentru pasionații de turism (P)
Evenimentacum 4 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 22 de minute

Evenimente de weekend în Alba: degustări de vin, carne la proțap, muzică și dezbateri în Cetatea Alba Carolina. Program
fast food, junk food, mancare, mancare rapida, burgeri, burger, mancare nesanatoasa alba24.ro
Evenimentacum O oră

Românii comandă mâncare mai des decât ies la restaurant. Studiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

facebook messenger
Actualitateacum 11 ore

Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile
Evenimentacum 2 zile

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Operatie laser dr holhos smile pro oferta
Evenimentacum 18 ore

Comunicat: Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere
Evenimentacum 3 zile

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 17 ore

Ziua Europeană a Limbilor 2025 la Liceul de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia
Educațieacum 18 ore

Carduri educaționale 2025: peste 40.000 de elevi nu au utilizat tichetele. Vor pierde 500 de lei
Mai mult din Educatie