ACCIDENT la Alba Iulia. Un băiat de 8 ani, care se deplasa pe o trotinetă, a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină

Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața, pe strada Doinei din Alba Iulia. Un băiat de 8 ani, care se de plasa pe o trotinetă, a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe strada Doinei din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier.

Din primele informații un minor, în vârstă de 8 ani, care se deplasa pe o trotinetă ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism.

Acesta a suferit leziuni corporale ușoare, urmând să fie transportat la spital, pentru investigații suplimentare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

