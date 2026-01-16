Blaj
Accident la Cetatea de Baltă. Un autoturism a lovit o țeavă de gaz. Intervin pompierii
Un accident s-a petrecut la Cetatea de Baltă, vineri după-amiaza. Un autoturism a lovit o țeavă de gaz.
Potrivit ISU Alba, pompierii din Blaj intervin pentru asigurarea măsurilor de siguranță.
Aceștia s-au deplasat cu o autospecială și acționează alături de SVSU Cetatea de Baltă.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.