Accident la Cetatea de Baltă. Un autoturism a lovit o țeavă de gaz. Intervin pompierii

Un accident s-a petrecut la Cetatea de Baltă, vineri după-amiaza. Un autoturism a lovit o țeavă de gaz.

Potrivit ISU Alba, pompierii din Blaj intervin pentru asigurarea măsurilor de siguranță.

Aceștia s-au deplasat cu o autospecială și acționează alături de SVSU Cetatea de Baltă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News