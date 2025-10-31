Accident la Cugir, provocat de un tânăr care a condus băut și fără permis. Ce s-a întâmplat

Un tânăr de 18 ani din Cugir s-a ales cu dosar penal după ce a condus băut, deși nu avea permis, iar apoi a lovit o mașină parcată.

Potrivit IPJ Alba, vineri, 31 octombrie, în jurul orei 4.00, polițiștii din Cugir au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un autoturism ar fi fost acroșat într-o parcare din Cugir.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr de 18 ani, din orașul Cugir, în timp ce conducea un autoturism, a acroșat un autoturism care era parcat regulamentar, rezultând pagube materiale.

În urma testării tânărului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,59 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cazul tânărului, cercetările sunt continuate.

