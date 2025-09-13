Connect with us

Eveniment

Accident la Fărău, provocat de un tânăr aflat la volan sub influența alcoolului. Ce s-a întâmplat

Publicat

acum 6 secunde

Un accident s-a petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă la Fărău. A fost provocat de un tânăr de 20 de ani, care a condus un autoturism, sub influența alcoolului. A intrat cu mașina în gardul unei case.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 12/13 septembrie 202, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Fărău, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr de 20 de ani, din localitatea Fărău, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul volanului și a intrat în gardul unui imobil, rezultând doar pagube materiale.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,55 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 secunde

Accident la Fărău, provocat de un tânăr aflat la volan sub influența alcoolului. Ce s-a întâmplat
Evenimentacum O oră

Evenimente de weekend în Alba, 13-14 septembrie: Masa care unește, concerte și competiții sportive, Ziua Recoltei. Program
Evenimentacum 2 ore

UPDATE FOTO: Accident grav pe DN 67C Transalpina, la Căpâlna. Bărbat în stop cardio-respirator. Un SUV și un camion s-au lovit
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

VIDEO: Când va fi deschisă noua parcare în centrul municipiului Alba Iulia. Stadiul lucrărilor
Administrațieacum 3 zile

Coaliția de Guvernare discută pachetul de măsuri privind reforma administrației locale. Ședință la Palatul Victoria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 17 ore

Au scăzut investițiile nete realizate în economia națională. Situația pe sectoare
Economieacum 21 de ore

Rabla Auto 2025 începe în 15 septembrie, cu validarea producătorilor auto. Când se pot înscrie persoanele fizice și condiții
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Economieacum 2 zile

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
Evenimentacum 2 zile

Sondaj INSCOP: Peste 40% dintre români ar vota cu AUR. Pe următoarele locuri, PSD și PNL. Schimbări în preferințele alegătorilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Competiție de alergare la Sebeș, în data de 14 septembrie 2025. Circulația va fi restricționată pe traseu timp de două ore
Evenimentacum 4 zile

SCOR FINAL Cipru-România: A doua repriză, de coșmar pentru tricolori. Ciprioții au dominat și au egalat
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Evenimente de weekend în Alba, 13-14 septembrie: Masa care unește, concerte și competiții sportive, Ziua Recoltei. Program
Horoscop de Weekend
Evenimentacum 13 ore

Horoscop Weekend 13-14 Septembrie 2025: Momentul perfect pentru a face o pauză de la ritmul alert al săptămânii
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 6 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 20 de ore

Cum va continua construirea noului spital de cardiologie intervențională la Alba Iulia. Anunțul președintelui CJ Alba
Evenimentacum 3 zile

35 de medicamente noi pe listele compensate: Ordin în transparență decizională. Sunt destinate unor afecțiuni grave
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 22 de ore

Cine sunt olimpicii de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, premiați de Primărie. Excelență în educație
Educațieacum o zi

Tratamente medicale în străinătate pentru pacienți cu afecțiuni grave. Suplimentare de 20 milioane de lei la bugetul ministerului
Mai mult din Educatie