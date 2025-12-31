Polițiștii, jandarmii și pompierii din Alba vor fi la datorie în minivacanța de sărbători. Mesajele transmise de instituții

Autoritățile din Alba au anunțat că vor fi la datorie în minivacanța de sărbători. IPJ Alba, ISU Alba și IJJ Alba au transmis, separat, mesaje cu privire la misiunilile pe care le execută în această perioadă, precum și o serie de sfaturi pentru cetățeni.

Totodată, au transmis și o serie de sfaturi de siguranță pentru cetățeni.

Mesajul IPJ Alba

Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin efectivele de care dispune, a luat măsuri suplimentare, pentru asigurarea unui climat de ordine, liniște și siguranță publică pe perioada minivacanței prilejuite de trecerea în Noul An.

Astfel, în perioada minivacanței, peste 160 de polițiști vor acționa, zilnic, pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente care ar putea afecta liniștea cetățenilor și vor interveni rapid la sesizările privind comiterea unor fapte antisociale.

Echipajele de poliție rutieră vor fi prezente în locurile aglomerate, în zonele turistice și pe principalele artere rutiere ale județului pentru prevenirea accidentelor rutiere și fluidizarea traficului.

Pentru prevenirea unor incidente și asigurarea ordinii, polițiștii vor fi prezenți la manifestările organizate de autoritățile locale, în aer liber, în noaptea de Anul Nou, iar pe artere rutiere ale județului vor fi intensificate acțiunile pentru depistarea celor care nu respectă regulile de circulație rutieră sau conduc sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise.

Precizăm faptul că, în perioada Crăciunului, în județul Alba, nu au fost înregistrate fapte de tulburare a ordinii și liniștii publice, infracțiuni grave, comise cu violență sau accidente rutiere soldate cu decesul sau rănirea gravă a vreunei persoane.

Conducătorilor auto le recomandăm să nu conducă sub influența băuturilor alcoolice, să evite efectuarea de depășiri riscante, să conducă prudent și să nu uite de politețea rutieră.

Prudență recomandăm și persoanelor care participă la evenimentele publice:

Protejați-vă bunurile personale!

Delimitați-vă de stările conflictuale, iar dacă sunteți în pericol sau vedeți pe altcineva în pericol, apelați cu încredere la efectivele Ministerului Afacerilor Interne.

Reamintim faptul că, din acest an, pot fi folosite doar articolele pirotehnice care nu pot răni pe nimeni.

Articolele pirotehnice din categoriile P1 și T1, respectiv petardele, pocnitorile și cele de scenă, sunt interzise publicului larg.

Artificiile de brad, bețișoarele bengale sau granulele scânteietoare pot fi achiziționate de publicul larg.

Nerespectarea cadrului legislativ pune în pericol oameni, animale și bunuri materiale. Siguranța tuturor presupune empatie și un comportament responsabil.

Mesajul Inspectatului Județean de Jandarmi Alba

Pe durata manifestărilor prilejuite de minivacanța de Revelion, peste 150 de jandarmi vor fi angrenați în misiuni pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

În această perioadă, Jandarmeria Alba va acționa cu efective suplimentare pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică la evenimentele desfășurate în spațiul public.

Misiunile vor fi executate atât independent, cât și în sistem integrat, alături de celelalte structuri cu atribuții în domeniu, astfel încât cetățenii să se bucure de aceste momente în condiții de siguranță. Prioritatea noastră este protejarea participanților și prevenirea comportamentelor antisociale.

Tuturor participanților la manifestările organizate în această perioadă le reamintim să nu depășească limitele decenței comportamentale, să evite consumul excesiv de alcool, să supravegheze îndeaproape copii și să acorde o atenție sporită modului de păstrare și asigurare a bunurilor și obiectelor personale, iar în caz de nevoie să solicite ajutorul forțelor de ordine.

Dorim să atragem atenția asupra faptului că orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune, cei mai expuși la aceste pericole fiind copiii, dar incidentele pot apărea și în cazul adulților, motiv pentru care facem apel la responsabilitate și precauție.

De asemenea, în această perioadă, peste 30 de jandarmi de la posturile montane sunt pregătiți să intervină pentru ajutorarea celor aflați în dificultate în zona montană a județului. Facem apel la toți cetățenii, în cazul în care întâlniți animale sălbatice, nu vă apropiați de ele pentru a face fotografii sau pentru a le hrăni.

Recomandăm celor aflați la munte în această perioadă, să rămână în preajma pârtiilor amenajate și să evite călătoriile solitare, să fie echipați corespunzător și să-și doteze mijloacele de transport pentru circulația în condiții de iarnă și, foarte important, să respecte indicatoarele și semnalizările care atrag atenția asupra unui drum/traseu turistic închis circulației în acest anotimp.

Declarație de presă ISU Alba

Pe măsură ce ne apropiem de trecerea dintre ani, un moment cu o încărcătură simbolică puternică, dorim ca sărbătorile de iarnă și noaptea de Revelion să se desfășoare în condiții de siguranță, liniște și responsabilitate, pentru întreaga comunitate.

În acest context, salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență

,,UNIREA” al județului Alba vor fi permanent la datorie, monitorizând evoluția situațiilor din teren, fiind pregătiți să intervină prompt ori de câte ori va fi nece- sar în sprijinul cetățenilor.

În plan operațional, salvatorii vor asigura zilnic intervenția rapidă pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor calificat, salvarea persoanelor aflate în pericol și gestionarea oricăror situații de urgență apărute pe timpul sărbătorilor.

Răspunsul la urgențele medicale se va efectua prin intermediul echipajelor SMURD, care vor asigura primul ajutor medical și transportul persoanelor, aflate în dificultate la unitățile spitalicești.

Unul din cele mai așteptate momente, în seara de Revelion, este spectacolul ofer- it de jocurile de artificii.

Pentru prevenirea incidentelor și protejarea vieții și bunurilor, recomandăm cetățenilor să respecte următoarele măsuri:

Nu utilizați artificii, petarde sau alte materiale pirotehnice, indiferent de cate- goria acestora, deoarece utilizarea lor este interzisă prin lege.

Nu permiteți copiilor accesul la obiecte pirotehnice sau improvizate și supravegheați-i permanent, mai ales în zonele aglomerate.

Evitați aglomerațiile excesive și respectați indicațiile forțelor de ordine și ale personalului de intervenție prezente în teren.

În cazul părăsirii locuinței, deconectați aparatele electrice, închideți sursele de gaz și asigurați-vă că sistemele de încălzire funcționează în condiții de sigu- ranță.

Dacă sunteți cazați în unități turistice, informați-vă din timp cu privire la căile de evacuare și respectați regulile stabilite de administratorii acestora.

Semnalați imediat la numărul unic de urgență 112 orice situație care poate pune în pericol viața dumneavoastră sau a celor din jur.

Nu uitați! Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor sit- uații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU care poate fi descărcată gratuit din Google Play.

