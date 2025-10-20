Accident mortal de muncă la Holzindustrie Schweighofer din Sebeș, soluționat după cinci ani. Condamnare penală pentru un angajat

Un angajat al fostei fabrici Holzindustrie Schweighofer, fostă HS Timber Group, a fost condamnat pentru ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă.

Acesta a fost condamnat de magistrații din Sebeș, în data de 14 octombrie 2025, la aproape cinci ani distanță de la momentul accidentului mortal de muncă în care a fost implicat.

Este vorba despre un accident de muncă produs în data de 30 octombrie 2020. Pe atunci, inculpatul în dosar avea 40 de ani, iar colegul său care a decedat 57 de ani.

Modul în care accidentul s-a produs este detaliat de magistrați în motivarea instanței, disponibilă pe portalul CSM, rejust.ro.

Cum s-a petrecut accidentul de muncă

Potrivit motivării instanței, echipa de lucru și-a început activitatea de încărcare cu marfă a containerelor, astfel că inculpatul a preluat motostivuitorul, din fața birourilor tehnice unde era parcat, iar apoi s-a deplasat cu utilajul respectiv înspre zona presei de împachetare produse finite.

”Conform declarației martorului procedura de încărcare a primului container a început în jurul orei 19:20, și a durat aproximativ 20-25 de minute.

În jurul orei 20:00, a început încărcarea celui de-al doilea container, sub dirijarea supraveghetorului, fiind așezate în container 18 pachete de cherestea.

După ce inculpatul a finalizat așezarea tuturor pachetelor pe podeaua containerului, s-a retras aproximativ 6-7 metri în spate, pentru a-i permite încărcătorului să împingă pachetele de cherestea în interiorul containerului.

Cum decurgea operațiunea de de așezare a pachetelor

Operațiunea a fost mai îndelungată, de aproximativ 15-20 de minute întrucât pachetul respectiv a necesitat mai multe împingeri pentru poziționare corespunzătoare fiind voluminos și la limita capacității.

În acest interval de timp, inculpatul rămas staționat cu motostivuitorul său. În acest timp, persoana vătămată s-a ocupat de primul container încărcat, în sensul că a luat containerul cu motostivuitorul și l-a transportat aproximativ 10 metri în spate, pentru a-l fotografia.

Inculpatul a rămas staționat cu fața spre direcția de încărcare (containerul de culoare albastră) și cu spatele la containerul gata încărcat (containerul de culoare roșie), în partea stângă a acestuia, astfel cum se observă și în fotografiile efectuate cu ocazia cercetării de către inspectorii de muncă.

Momentul accidentului de muncă

După finalizarea încărcării celui de-al doilea container, în jurul orei 20:30, martorul s-a urcat în mod neautorizat în cabina motostivuitorului condus de inculpatul, prin partea stângă a acestuia și s-a așezat pe un element din plastic al cabinei, fiind poziționat în partea stânga spate față de scaunul pe care era așezat inculpatul.

Inspectorilor I.T.M, inculpatul s-ar fi asigurat în oglinda retrovizoare din cabină, înainte de a efectua manevra de mers înapoi, iar ulterior a întors capul în partea dreaptă pentru a se asigura că nu afla nicio persoană.

Inculpatul a virat dreapta de volan, a acționat maneta de mers înapoi, s-a mai asigurat încă o dată și s-a pus în mișcare, deplasându-se aproximativ 3 metri în spate până când a auzit o bubuitură și a realizat că a lovit ceva.

Imediat inculpatul și martorul au coborât din utilaj, s-au deplasat în spatele acestuia, unde au găsit persoana vătămată căzută pe platforma betonată, între containerul încărcat și motostivuitor, având urme de sânge în zona capului și la nivelul corpului. Martorul a apelat numărul de urgență 112, iar personalul medical sosit la fața locului a constatat decesul persoanei vătămate”.

Ce au decis magistrații Judecătoriei Sebeș

Magistrații judecătoriei au decis că angajatul care a provocat accidentul mortal este vinovat pentru ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă.

Mai mult de atât, bărbatul mai are și o condamnare din 2021, iar din acest motiv, pedeapsa nu a putut fi una cu suspendare.

Mai exact, în data de 14 octombrie a fost condamnat la 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă și la o pedeapsă de 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă.

De asemenea mai avea o condamnare și de un an și patru luni de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului. În total, prin calcul judecătoresc a rezultat pedeapsa de 3 (trei) ani şi 1 (una) lună închisoare cu executare.

Daune de sute de mii de euro

Mai mult de atât, magistrații l-au obligat pe inculpat, dar și pe compania care deține acum fabrica, Ziegler, la plata către trei rude ale bărbatului în solidar a câte 50 de mii de euro.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară.

