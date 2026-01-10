Connect with us

Eveniment

CJ Alba va construi un pod nou peste valea Secaș pe DJ 107, la intrarea în satul Colibi, comuna Ohaba. Licitație, lansată în SEAP

Publicat

acum 54 de secunde

Consiliul Județean Alba va construi un pod nou peste valea Secaș, pe drumul județean DJ 107, la intrarea dinspre Alba Iulia în satul Colibi, comuna Ohaba. În prezent, traversarea se face pe un pod provizoriu, cu o singură bandă de circulație. 

Consiliul Județean Alba a lansat pe 5 ianuarie, în platforma SEAP, o licitație pentru construirea unui pod pe drumul județean DJ 107, km 22+850, în localitatea Colibi, comuna Ohaba.

Valoarea totală estimată a investiției este de 3.426.748,52 de lei, fără TVA.

Drumul judeţean DJ 107 face legătura între Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă și limita cu judeţul Mureş. Are lungimea totală de 78 de kilometri.

La km 22+850 pe DJ 107, la intrarea în satul Colibi dinspre Alba Iulia, drumul judeţean traversează valea Secaş, afluent de stânga al Târnavei, în care se varsă în amonte de Mihalţ.

În prezent traversarea râului Secaş se face pe un pod provizoriu cu o bandă de circulaţie. Podul vechi din lemn, aflat într-o stare avansată de degradare, a fost demolat în anul 2003.

Podul provizoriu este situat ăn amonte de podul vechi din lemn, la intrarea în satul Colibi dinspre Alba Iulia și este poziționat pe o variantă de ocolire desprinsă din DJ 107. Podul este realizat din beton armat, se află în stare bună şi poate fi utilizat în continuare pentru circulaţie, până la construirea podului nou.

Drumul de acces la podul provizoriu este de fapt varianta de ocolire a podului vechi. Drumul de acces are lungimea de cca. 110 m, cu partea carosabilă în lăţime de 3,50 m, mărginită de două acostamente a câte 0,75 m fiecare.

CJ Alba va construi un pod nou pe DJ 107, la intrarea în satul Colibi

Proiectul vizează realizarea unui nou pod, cu o lungime de 30,1 m, ce va avea o prte crosbilă de 7,8 m și trotuare 2 x 1 m.

Suprastructura noului pod va fi alcătuită din 8 grinzi cu corzi aderente cu armătură pretensionată preîntinsă, placă de suprabetonare, trotuare cu borduri înalte și parapeți pietonali.

Podul va avea o deschidere, înălțime de liberă trecere sub pod va fi de 1 metru.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 54 de secunde

CJ Alba va construi un pod nou peste valea Secaș pe DJ 107, la intrarea în satul Colibi, comuna Ohaba. Licitație, lansată în SEAP
Câmpeniacum O oră

Povestea studentei din Câmpeni, Paula Briciu: La 9 luni doctorii au spus că mai are 72 de ore de trăit. A ajuns scriitoare în Cluj
Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Lucrări în măruntaiele pământului, la Autostrada Sibiu - Pitești. Operațiuni spectaculoase de dinamitare în Tunelul Robești
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 9 ore

VIDEO: Primăria Blaj deszăpezește parcarea Sălii Polivalente, înaintea meciului dintre Volei Alba Blaj și CSO Voluntari
Administrațieacum o zi

Când și cum se pot plăti taxele și impozitele pentru anul 2026 la Alba Iulia. Precizările primăriei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Proiectele de investiții prioritare în 2026, cu valoare de peste 100 milioane lei. Lista anunțată de Ministerul Finanțelor
vremea in alba prognoza meteo
Economieacum 12 ore

Care este cea mai mare daună plătită în sezonul rece. Iarna se înregistrează frecvent pagube la locuințe, potrivit UNSAR
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum o săptămână

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Nicolae Stanciu, scuze publice după penalty-ul ratat în fața celor de la AC Milan: "Îmi asum responsabilitatea"
Evenimentacum o zi

VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

VIDEO: Imagini aeriene superbe cu Cetatea Alba Iulia sub zăpadă, puse pe muzică cu ajutorul AI de Lucian Craiu
Evenimentacum 8 ore

FOTO: Alpinistul hunedorean Adrian Ahrițculesei a reușit să ajungă la Polul Sud. Premieră românească și performanță uriașă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 7 ore

Tarife reduse de roaming între țările UE și Republica Moldova din 2026. Apeluri, mesaje și internet fără costuri suplimentare
10 ianuarie ziua matematicii
Actualitateacum 10 ore

10 ianuarie: Ziua Matematicii, Informaticii și Științelor Naturii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 23 de ore

CNAS a publicat LISTA serviciilor medicale acordate din acest an personelor înscrise în programele naționale de sănătate
Evenimentacum o zi

DSP Alba: Scade numărul cazurilor de gripă și viroze în județ, dar crește cel al pneumoniilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

Școlile încep de luni să întocmească liste cu profesoarele care vor să își continue activitatea până la 65 de ani
Educațieacum 22 de ore

Noile programele școlare pentru liceu au fost publicate în Monitorul Oficial. Când vor intra în vigoare
Mai mult din Educatie