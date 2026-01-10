CJ Alba va construi un pod nou peste valea Secaș pe DJ 107, la intrarea în satul Colibi, comuna Ohaba. Licitație, lansată în SEAP

Consiliul Județean Alba va construi un pod nou peste valea Secaș, pe drumul județean DJ 107, la intrarea dinspre Alba Iulia în satul Colibi, comuna Ohaba. În prezent, traversarea se face pe un pod provizoriu, cu o singură bandă de circulație.

Consiliul Județean Alba a lansat pe 5 ianuarie, în platforma SEAP, o licitație pentru construirea unui pod pe drumul județean DJ 107, km 22+850, în localitatea Colibi, comuna Ohaba.

Valoarea totală estimată a investiției este de 3.426.748,52 de lei, fără TVA.

Drumul judeţean DJ 107 face legătura între Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă și limita cu judeţul Mureş. Are lungimea totală de 78 de kilometri.

La km 22+850 pe DJ 107, la intrarea în satul Colibi dinspre Alba Iulia, drumul judeţean traversează valea Secaş, afluent de stânga al Târnavei, în care se varsă în amonte de Mihalţ.

În prezent traversarea râului Secaş se face pe un pod provizoriu cu o bandă de circulaţie. Podul vechi din lemn, aflat într-o stare avansată de degradare, a fost demolat în anul 2003.

Podul provizoriu este situat ăn amonte de podul vechi din lemn, la intrarea în satul Colibi dinspre Alba Iulia și este poziționat pe o variantă de ocolire desprinsă din DJ 107. Podul este realizat din beton armat, se află în stare bună şi poate fi utilizat în continuare pentru circulaţie, până la construirea podului nou.

Drumul de acces la podul provizoriu este de fapt varianta de ocolire a podului vechi. Drumul de acces are lungimea de cca. 110 m, cu partea carosabilă în lăţime de 3,50 m, mărginită de două acostamente a câte 0,75 m fiecare.

CJ Alba va construi un pod nou pe DJ 107, la intrarea în satul Colibi

Proiectul vizează realizarea unui nou pod, cu o lungime de 30,1 m, ce va avea o prte crosbilă de 7,8 m și trotuare 2 x 1 m.

Suprastructura noului pod va fi alcătuită din 8 grinzi cu corzi aderente cu armătură pretensionată preîntinsă, placă de suprabetonare, trotuare cu borduri înalte și parapeți pietonali.

Podul va avea o deschidere, înălțime de liberă trecere sub pod va fi de 1 metru.

