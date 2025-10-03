Connect with us

Accident pe DN 1, produs de un șofer din Alba. Un pasager aflat în mașină a fost rănit și a ajuns la spital

Publicat

acum 8 secunde

Accident pe DN 1, produs de un șofer din Alba: În această dimineață, polițiștii rutieri au intervenit pe DN 1, la kilometrul 335+200 m, în zona localității Apoldu de Sus, după un accident rutier produs pe fondul carosabilului umed, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Potrivit primelor cercetări, un bărbat de 34 de ani, din județul Alba, aflat la volanul unui autoturism ce se deplasa pe direcția Sebeș – Sibiu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a ieșit în afara părții carosabile.

În urma incidentului, un pasager, de asemenea în vârstă de 34 de ani și domiciliat în județul Alba, a suferit vătămări și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

”Un echipaj SMURD a intervenit de urgenta pe DN 1 la ieșirea din localitatea Aciliu la un accident rutier.
Un bărbat în vârstă de 34 de ani a suferit un traumatism facial și a primit asistență medicală la fața locului. Acesta a fost transportat la UPU Sibiu conștient” a transmis Andreea Ștefan din cadrul ISU Sibiu.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au anunțat că cercetările continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale producerii evenimentului rutier și dispunerea măsurilor legale.

Traficul în zonă se desfășoară normal, însă șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile meteo.

