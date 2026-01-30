UPDATE FOTO INCENDIU la intrarea pe Autostrada A10 de la Aiud. Focul a mistuit un autoturism. Șoferița a suferit un atac de panică

Un incendiu a izbucnit vineri, în jurul orei 11:40, pe drumul național DN 1, la intrarea pe Autostrada A10 de la Aiud. Focul a mistuit un autoturism.

Update, ora 11:55 - Potrivit ISU Alba, incendiul se manifestă cu ardere generalizată la întreg autoturismul.

Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului.

De asemenea, o persoană de sex feminin (conducător auto), cu atac de panică este asistată medical de ambulanța SMURD, la locul producerii incendiului.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat pe DN 1, la aproximativ 100 m de intrarea pe autostrada A10.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

